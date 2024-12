Re Carlo fallisce con Harry. L’impatto è travolgente

Fonte: IPA Harry

I tentativi di Re Carlo di riconciliarsi con Harry naufragano miseramente, ormai il fallimento è assicurato e non c’è più alcuna speranza di riavvicinamento. Ma la colpa non è del Sovrano, tutto infatti è di nuovo dipeso dal Principe e da sua moglie Meghan Markle, protagonisti di un nuovo docu-film.

Re Carlo perde le speranze con Harry

Re Carlo ha avuto un anno molto duro e le difficoltà non sono ancora terminate. La lotta contro il cancro non è finita, Camilla sta combattendo contro un’infezione al petto che da settimane non le dà tregua, Kate Middleton è ancora convalescente e poi ci sono i doveri di Corte da portare avanti. Proprio oggi Sua Maestà è impegnato con l’emiro del Qatar.

A tutto questo si aggiunge la vicenda personale con Harry che ormai dal 2020 non trova una soluzione. Ogni volta che si apre uno spiraglio di riappacificazione, accade qualcosa che rovina tutto, di solito da parte dei Sussex.

Carlo, come padre e nonno, vorrebbe riconciliarsi col secondogenito, anche per godere della compagnia dei nipotini, Archie e Lilibet. Ma come Re è consapevole che Harry è un problema per la Monarchia e nonostante passino gli anni dalla Megxit, la frustrazione del Principe non si esaurisce e continua ad abbattersi sulla sua famiglia.

È vero, Carlo quest’anno non ha invitato Harry e Meghan a trascorrere il Natale a Sandringham. Ma perché farlo? Tanto la risposta sarebbe stata un rifiuto e in più si sarebbe trovato contro Camilla che non ha un buon rapporto con Harry.

Harry, l’impatto devastante del nuovo docu-film

Malgrado il mancato invito, Carlo sta lavorando per trovare una soluzione alla questione Harry e Meghan, ma i suoi sforzi sono stati resi vani dal nuovo documentario che vedrà protagonisti i Sussex. Quest’ultima si focalizza sulla vita di Harry e Meghan da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, ma anche sulle difficoltà del Principe all’interno della Famiglia Reale. Il film intitolato Harry – The Lost Prince va in onda il 3 dicembre sulla tv tedesca ZDF.

Le rivelazioni contenute in questo nuovo docu-film potrebbero avere “un impatto devastante” sulla Monarchia e sicuramente segneranno la fine di ogni speranza per una riconciliazione tra Harry e Carlo.

D’altro canto, il film potrebbe essere un boomerang per i Sussex. Se non avrà abbastanza audience, dimostrerà che la popolarità di Harry e Meghan è in declino. Non solo, la regista Ulrike Grunewald ha parlato con i vicini della coppia a Montecito per realizzare il documentario, il che potrebbe avere conseguenze enormi sulla reputazione dei Sussex, secondo l’esperto di pubbliche relazioni Ryan McCormick.

E ha aggiunto: “Se il documentario rivela nuovi scandali e ritrae il duo come opportunisti che cercano di pescare dal pozzo dei segreti della Famiglia Reale (che un tempo li aveva spinti al culmine dell’interesse pubblico), sarà una calamità per qualsiasi riconciliazione con Buckingham Palace. Danneggerà anche la loro reputazione e simpatia”.