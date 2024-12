Re Carlo non invita Harry a Natale: la festa del figlio (ancora senza Meghan)

Fonte: IPA Harry

Un altro Natale lontani dalla famiglia reale, in California. Questi i piani di Harry e Meghan per il mese di dicembre. Una buona notizia, forse, per la la loro relazione, “agli sgoccioli”, come alcune fonti affermano, una cattiva notizia per chi spera in un repentino riavvicinamento tra il Principe e il padre, Re Carlo, e il fratello William. La coppia non tornerà nel Regno Unito per Natale poiché non ha ricevuto l’invito per l’incontro di quest’anno a Sandringham. Sono stati infatti svelati i piani natalizi del Re, che spera di riunire la sua famiglia con una grande festa, dopo un anno traumatico pieno di battaglie per la salute da parte sua e della Principessa Kate Middleton. Harry potrebbe invece avere dei piani per conto suo per le feste (senza Meghan).

L’invito mancato e i piani di Harry

La Principessa Kate e il Principe William si uniranno al Re e alla famiglia reale allargata per Natale a Sandringham, segnando la prima volta che i reali si riuniscono tutti insieme dopo la battaglia contro il cancro di Carlo e Kate. Si ritiene che i preparativi siano a buon punto per rendere l’incontro stagionale davvero speciale. Ma certo, qualche escluso c’è. Il Duca e la Duchessa di Sussex, infatti, non trascorrono il Natale a Sandringham dal 2018, due anni prima di lasciare la vita reale e trasferirsi in California. Sebbene la loro mancanza di inviti non sia in qualche modo sorprendente, dato il loro rapporto teso con i reali anziani – e la battaglia legale in corso di Harry per la sicurezza della sua famiglia durante le visite nel Regno Unito – la rinnovata attenzione del Re all’unità familiare ha probabilmente ferito la coppia.

Harry è tornato nel Regno Unito più volte quest’anno, ma ha visto suo padre Charles l’ultima volta a febbraio. Una fonte ha detto a People: “Niente darebbe a [Harry] più felicità che poter riaccendere il suo legame con suo padre. Alla fine, non puoi annullare le linee di sangue.” La scomoda rivelazione del mancato invito arriva mentre, secondo quanto riferiscono le fonti vicine al Duca, Harry si sta preparando a ospitare una sua speciale festa di Natale, in un’altra apparizione in solitaria, non accompagnato da sua moglie Meghan. Sembra infatti che il Duca del Sussex sia stato invitato a un evento speciale: una videochiamata festiva con i bambini coinvolti in un’organizzazione di beneficenza che gli sta a cuore.

