Re Carlo seduce Donald e Melania Trump con l’invito a Balmoral. La mossa senza precedenti

Re Carlo ha invitato Donald e Melania Trump a compiere una visita di Stato nel Regno Unito. Il Castello di Balmoral in Scozia è stato scelto come luogo ideale per questo soggiorno, grazie ai suoi due campi da golf, di cui il Tycoon è proprietario. Senza contare le sue origini scozzesi. Quella di Sua Maestà è una mossa senza precedenti nei confronti di un leader americano.

Re Carlo, l’invito speciale a Melania Trump e a suo marito Donald a Balmoral

Re Carlo ha dunque reso un grande onore a Donald Trump e alla First Lady americana Melania, invitandolo personalmente in Gran Bretagna, nello specifico a Balmoral. Nessun Presidente USA, infatti, è mai stato ospitato nel Castello scozzese dove di solito i Sovrani trascorrono le vacanze estive e dove vengono raggiunti sia dal Primo Ministro che dal resto della Famiglia Reale, come William e Kate Middleton e la Principessa Anna.

Ma Balmoral è stato eletto a luogo ideale dell’incontro, poiché Buckingham Palace è inagibile a causa dei pesanti lavori di ristrutturazione. Inoltre, il Castello è vicino a due grandi campi da golf di proprietà del Tycoon dove potrebbe trascorrere qualche ora di relax oppure giocare una partita mentre parla di affari di Stato.

Melania e Donald Trump erano già stati ospiti della Regina Elisabetta nel 2019. All’epoca gli incontri si erano svolti tra Buckingham Palace e Windsor. Al banchetto di Stato, Carlo era presente come Principe del Galles. Il Presidente e sua moglie avevano incontrato anche William e Kate. Invece, Meghan Markle e Harry li evitarono accuratamente. La Duchessa del Sussex aveva già una pessima opinione di Trump.

Re Carlo seduce Trump

L’invito personale di Carlo è stato consegnato a Trump giovedì 27 febbraio alla Casa Bianca da Sir Keir Starmer che mentre gli consegnava la lettera ha detto: “Questo è davvero storico e senza precedenti“. Dal canto suo, il Tycoon, da sempre affascinato dalla Monarchia britannica si è detto molto lusingato ed entusiasta di accettare l’invito. “È un grande, grande onore“, sono state le sue parole.

In precedenza, Trump aveva affermato che avrebbe visitato il Regno Unito nel “prossimo futuro” e d’altro canto, Carlo e Camilla hanno in previsione un viaggio negli USA nel 2026.

Il Palazzo non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’invito e nulla è trapelato dalla lettera del Re circa la data del viaggio e il luogo degli incontri. Ma si presume che sia a Balmoral, anche per le origini scozzesi di Trump. Infatti, Mary Anne è nata sull’isola di Lewis nelle Ebridi Esterne e lui possiede due golf resort nel Paese.

Il Presidente ha davvero una grande ammirazione per la Corona, sia per Carlo che per William che ha incontrato lo scorso dicembre. Inoltre, pare che il Re e Melania abbiano intrattenuto una corrispondenza epistolare in passato e forse ancora oggi.

Melania Trump, i look per Balmoral

Non è noto quando i Trump saranno in Gran Bretagna. Ma se soggiorneranno a Balmoral, Melania dovrà portarsi un bagaglio adeguato. Infatti, pare che al Castello ci siano molti spifferi. Perciò, è consigliabile che si porti stole e scialli per coprirsi gola e parte della schiena.

Inoltre, dovrà portarsi delle calzature adeguate per passeggiare tra le brughiere. Camilla sicuramente la scorterà nella campagna scozzese dove i tacchi della First Lady non sono certo adatti.