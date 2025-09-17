Kate Middleton accoglie Melania e Donald Trump: il significato del look

Kate Middleton e William accolgono Donald e Melania Trump a Windsor: la sfilata in carrozza e il significato segreto del look

Kate Middleton e William danno il benvenuto a Melania e Donald Trump in visita di Stato in Gran Bretagna, fino al 18 settembre. La Principessa e il Principe del Galles sono andati in soccorso di Re Carlo e Camilla. E non è la prima volta che partecipano a questo tipo di cerimonie in occasione della venuta di capi di governo stranieri.

Kate Middleton, l’incontro con Melania Trump

Non è la prima volta che Donald e Melania Trump arrivano a Londra in veste di Presidente e First Lady degli Stati Uniti, ma è la prima volta che vengono accolti da Carlo e Camilla in quanto Re e Regina e Kate Middleton e William in quanto Principi del Galles. Infatti, durante il primo mandato del Tycoon era ancora viva la Regina Elisabetta. Era il 2019 e la tensione era molto alta a causa dell’avversione di Meghan Markle nei suoi confronti. All’epoca la Duchessa del Sussex e suo marito Harry vivevano ancora in Inghilterra ed erano membri attivi della Famiglia Reale.

In ogni caso, questo viaggio dei Trump resterà nella storia perché “è la prima volta che un leader viene invitato due volte a compiere una visita di Stato”, aveva dichiarato tempo fa il Primo ministro britannico, Keir Starmer

Già lo scorso 10 settembre Buckingham Palace aveva annunciato i dettagli della visita di Melania e Donald Trump e il ruolo speciale affidato a William e Kate che, tra l’altro, il 16 settembre si sono trovati a sostenere Carlo in una circostanza dolorosa, le esequie della Duchessa di Kent.

Stando al programma di Palazzo, William e Kate sono nel grande parco di Windsor per accogliere il Presidente americano e sua moglie e per scortarli da Carlo e Camilla. Il cerimoniale prevede la sfilata in carrozza, un momento tradizionale che non viene mai omesso, nemmeno quando, gli ospiti soffrono di allergia ai cavalli, come è accaduto con l’imperatrice giapponese che ha dovuto indossare una mascherina.

Scortati dall’Household Cavalry Mounted Regiment, da membri delle forze armate e da tre bande militari, Melania, Kate, Donald e William arrivano al Castello di Windsor dove con Carlo e Camilla è prevista una visita alla tomba di Elisabetta II nella cappella di San Giorgio. Dopo segue il pranzo.

Questa sera ci sarà il banchetto di Stato durante il quale Carlo e Trump terranno un discorso. Questa sarà l’occasione giusta per sfoggiare tiare e onorificenze.

Giovedì 18 settembre Melania Trump e Kate Middleton si troveranno insieme per la prima volta per visitare i Frogmore Gardens a Windsor dove saranno raggiunte dal capo britannico degli scout, Dwayne Fields.

Kate Middleton, il look per la cerimonia di benvenuto

Il viaggio dei Trump è l’occasione per Kate di sfoggiare i suoi look migliori e dall’alto significato simbolico. Per la cerimonia di benvenuto, è previsto che la Principessa del Galles indossi un capo formale, dunque un abito, probabilmente di Catherine Walker o Alexander McQueen.

Il look quasi certamente è monocolore, perché considerato più elegante, e potrebbe includere un omaggio alla bandiera americana, come quando Kate accolse lo sceicco del Qatar. Inoltre, quasi certamente è completato da un cappello coordinato e da scarpe col tacco alto.

Melania Trump, il primo look del viaggio di Stato

Intanto, Melania Trump ha già sfoggiato il primo look del suo viaggio di Stato in Gran Bretagna, quello sfoggiato alla partenza dagli Stati Uniti.

La First Lady ha indossato un paio di pantaloni scuri, stivaletti e un ampio impermeabile, probabilmente di Burberry.