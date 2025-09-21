Kate Middleton, il commento di Melania Trump dopo la visita

IPA Kate Middleton

Donald e Melania Trump hanno ormai concluso la loro visita di Stato in Gran Bretagna, ma c’è ancora grande curiosità in merito alle impressioni: la First Lady si è lasciata andare con un commento di poche parole su Kate Middleton, la Principessa del Galles. Con lei si è intrattenuta, si sono accompagnate insieme al parco di Frogmore House per un’escursione, dove hanno svolto delle attività con i giovani scout. E in quell’occasione la First Lady si è lasciata sfuggire un commento su Kate, dopo i primi momenti insieme.

Kate Middleton, il commento di Melania Trump

Kate Middleton è stata impeccabile durante la visita di Stato di Donald e Melania Trump in Gran Bretagna. Non ha sbagliato nemmeno una virgola, ed è stata lodata dalla stessa First Lady, che ne ha riconosciuto l’identità, l’essenza, con poche parole, ma una frase profondamente significativa. La Trump ha fatto un’osservazione durante l’escursione al parco di Frogmore House.

Per due giorni e tre notti, il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady sono rimasti in Gran Bretagna: sono stati ospiti nella residenza dell’ambasciatore, hanno preso parte al banchetto di Stato al Castello di Windsor, svolto attività. Trump è stato a colloquio con il primo ministro, Keir Starmer, mentre la First Lady ha preso parte a diversi impegni con la Regina e la Principessa del Galles.

Proprio al parco di Frogmore House, la First Lady si è lasciata andare a un commento che mostra il suo apprezzamento e sostegno a Kate. Tutto è cominciato con una domanda innocente di un giovane scout: “Sarai la prossima Principessa?”. Melania ha replicato facendo un gesto verso Kate: “È l’unica Principessa qui“.

Le scelte ponderate di Kate Middleton

Ormai è conosciuta per essere come la Principessa delle Fiabe. Donald Trump è stato il primo Presidente a essere stato invitato due volte per una visita di Stato. In fatto di ospitalità, la Famiglia Reale non è seconda a nessuno. E Kate Middleton ha dimostrato di essere davvero la Principessa del Galles che tutti si aspettavano. A Palazzo, non è passata inosservata la scelta di far accomodare la Principessa vicino a Donald Trump. “Kate ha ricreato ancora una volta quel momento da Principessa delle Fiabe, di cui credo tutti abbiano bisogno e che desiderino ardentemente, e che Donald Trump voleva. Era seduta accanto a Trump. E quando ha fatto il suo discorso, ha continuato a parlare della Regina, e ha continuato a guardare Kate… Per Donald Trump, Kate è già Regina”, ha rivelato Bethan Holt. “Kate vuole essere rispettosa, ma la realtà è che il suo look e le sue scelte in fatto di moda attireranno più attenzione di Camilla”.

“Trump di solito indossa una cravatta rossa. Il rosso è ovviamente il colore principale del MAGA (Make America Great Again, ndr), e lui ama l’oro. Indossare l’oro mi è sembrata una decisione molto ponderata”, ha aggiunto, riferendosi al magnifico abito indossato dalla Principessa al banchetto. Stando a Page Six, Kate e William avrebbero inoltre avuto un incontro privato con i Trump, definito “amichevole e caloroso”. Gli occhi sono tutti puntati su Kate e William.