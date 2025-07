Re Carlo, Camilla affronta Melania Trump per la prima volta da Regina

Carlo e Camilla incontreranno per la prima volta i Trump da Re e Regina e il confronto tra la Sovrana e la First Lady sarà spietato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Melania Trump, Carlo e Camilla

Carlo e Camilla si preparano ad incontrare Donald e Melania Trump per la prima volta da Re e Regina. L’ultima volta che li hanno accolti a Palazzo era il 2019 e c’era ancora Elisabetta II. Ma dopo sei anni tutto è cambiato, anche le dinamiche economico-politiche mondiali.

Re Carlo, quando ospiterà Trump a Palazzo

Buckingham Palace ha annunciato le date ufficiali del viaggio di Stato dei Trump in Gran Bretagna. Donald e Melania saranno ospitati da Re Carlo e da Camilla dal 17 al 19 settembre.

“Il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Presidente Donald J. Trump, accompagnato dalla First Lady, la Sig.ra Melania Trump, ha accettato l’invito di Sua Maestà il Re a compiere una visita di Stato nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre 2025”, si legge nella nota ufficiale di Palazzo che prosegue: “Sua Maestà il Re ospiterà il Presidente e la signora Trump al Castello di Windsor”.

Dunque, come per i Macron, Carlo utilizzerà il Castello di Windsor per ospitare i Trump. Infatti, Buckingham Palace è attualmente inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione fino al 2027. D’altro canto, l’alloggio di Donald e Melania era stato oggetto nei mesi scorsi di varie speculazioni. Si diceva addirittura che Carlo avrebbe ospitato il Presidente americano e la moglie a Balmoral, perché lì vicino ci sono dei campi da golf di proprietà del Tycoon.

Invece, il Palazzo ha optato per una residenza più tradizionale, quale appunto Windsor che ha il doppio privilegio di essere vicino a Londra e alla casa di William e Kate Middleton. E oltretutto è il più grande castello medievale abitato.

Re Carlo, la storica visita di Trump

Ulteriori dettagli sul viaggio di Stato dei Trump verranno diffusi più a ridosso del tour. In ogni caso, questa visita del Tycoon ha una grande importanza storica. Infatti, è il primo leader politico eletto in epoca moderna a essere invitato per due visite di Stato da un monarca britannico.

Infatti, Trump e Melania furono ospiti della Regina Elisabetta nel 2019. All’epoca fu organizzato a Buckingham Palace un banchetto di Stato dove parteciparono la Sovrana, Carlo come Principe del Galles e Camilla e William e Kate Middleton come Duchi di Cambridge. Invece, Harry e Meghan Markle, allora ancora membri attivi della Monarchia, non incontrarono mai i Trump durante il loro soggiorno britannico, poiché la Duchessa del Sussex era fortemente contraria alla sua politica.

L’invito è arrivato tramite una lettera che il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha presentato al presidente americano durante una conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, DC, e Trump ha accettato l’invito immediatamente.

“La risposta è sì, a nome della nostra meravigliosa first lady, Melania, e mio, la risposta è sì”, ha detto Trump in un video pubblicato su X.

Camilla e il confronto coi look di Melania

Adesso Camilla, diventata Regina, si appresta a una grande sfida, quella di confrontarsi con Melania Trump nei look. La moglie di Carlo è abituata ai paragoni pericolosi, ad esempio con Brigitte Macron, nota per la sua eleganza. Ma con la moglie del Presidente francese c’è una grande confidenza e armonia.

Mentre la soggezione dovrebbe essere maggiore con Melania con cui Camilla ha avuto meno contatti. Nel 2019 la moglie di Carlo era rimasta un po’ in disparte, ma adesso non può sottrarsi al confronto.

In aggiornamento