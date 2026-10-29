Re Carlo arriva ai Caraibi e fa il balletto

Il Re, solitamente impeccabile e composto nelle occasioni ufficiali, si è lasciato conquistare dalla musica improvvisando qualche passo di danza

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Re Carlo ai Caraibi

Re Carlo III sorprende tutti durante il suo viaggio ufficiale ai Caraibi. Il Sovrano britannico si è lasciato trascinare dalla musica e dai colori della tradizionale parata Junkanoo, improvvisando un balletto per le strade di Nassau, alle Bahamas. Maracas alla mano e occhiali da sole, il Re ha mostrato il suo lato più divertente, conquistando i presenti.

Re Carlo balla per le strade di Nassau e sorprende tutti

Chi ha detto che un Re debba essere sempre serio e rispettare rigidamente il protocollo? Re Carlo ha dimostrato di sapersi lasciare andare, regalando un momento decisamente fuori dagli schemi durante il suo viaggio ai Caraibi.

Il Sovrano, impegnato in un viaggio ufficiale di nove giorni, ha deciso di mettere da parte per qualche istante il rigido protocollo reale per lasciarsi conquistare dal ritmo della musica. Mercoledì 28 ottobre, durante una sfilata organizzata in suo onore per le strade di Nassau, Carlo si è improvvisato ballerino, scuotendo un paio di maracas e muovendosi a tempo insieme ai danzatori della tradizionale parata Junkanoo. Un momento insolito per il monarca, che il prossimo 14 novembre compirà 78 anni, e che ha regalato ai presenti un’immagine più spontanea e divertente del Re.

Per l’occasione, Carlo ha scelto un look elegante ma perfettamente adatto al clima caraibico: abito chiaro, cravatta marrone, scarpe coordinate e un paio di occhiali da sole neri. Un dettaglio, quest’ultimo, che ha reso ancora più curioso il suo improvvisato balletto tra piume colorate, musica e costumi sgargianti.

La parata Junkanoo è una delle tradizioni più caratteristiche delle Bahamas. Solitamente organizzata il 26 dicembre, giorno del Boxing Day, e a Capodanno, anima le strade della capitale con carri allegorici, elaborate decorazioni, costumi coloratissimi e grandi copricapi di piume. Questa volta, però, è stata allestita appositamente per accogliere il Sovrano britannico, che non si è limitato ad assistere allo spettacolo, ma ha deciso di diventarne parte.

Re Carlo ai Caraibi, il viaggio senza Camilla e gli appuntamenti ufficiali

Il balletto di Nassau è stato senza dubbio uno dei momenti più leggeri del viaggio di Re Carlo, arrivato alle Bahamas martedì 27 ottobre per dare il via a un tour caraibico di nove giorni che lo porterà anche in Guyana e ad Antigua e Barbuda. Un viaggio importante per la monarchia britannica, che punta a rafforzare i rapporti con i Paesi della regione e a confrontarsi con le loro istituzioni e comunità.

La Regina Camilla non ha accompagnato Carlo nella prima parte della visita, ma raggiungerà il marito ad Antigua e Barbuda, dove il Sovrano presiederà la riunione dei capi di governo del Commonwealth, in programma dall’1 al 4 novembre. Prima di prendere parte alla parata, il Re ha incontrato anche alcuni studenti delle Bahamas a Clifford Park, a Nassau. Un appuntamento durante il quale ha espresso grande fiducia nelle nuove generazioni, sottolineando il modo in cui il popolo bahamense ha saputo custodire e valorizzare l’eredità dei propri antenati.

Carlo ha parlato di una “enorme speranza” per il futuro, elogiando la creatività e il coraggio con cui le nuove generazioni continuano a far vivere le tradizioni del Paese.

Re Carlo, le parole sul passato coloniale della Gran Bretagna

Ma dietro i sorrisi, la musica e il balletto improvvisato, il viaggio di Carlo ha affrontato anche questioni ben più delicate. L’arrivo del Sovrano ai Caraibi ha infatti riacceso l’attenzione sul passato coloniale della Gran Bretagna e sul suo coinvolgimento nella tratta transatlantica degli schiavi.

Un tema sul quale erano particolarmente attese le parole del Re. Già prima della partenza, un portavoce di Buckingham Palace aveva chiarito che il programma della visita non avrebbe evitato di affrontare quelli che lo stesso Carlo ha definito “i giorni più bui del nostro passato”.

Allo stesso tempo, il Palazzo aveva sottolineato la volontà di concentrarsi soprattutto sul presente e sul futuro dei Paesi visitati, rispettando le priorità indicate dai rispettivi governi. Durante un discorso pronunciato martedì, Carlo è tornato sull’argomento, riconoscendo come alcuni degli aspetti più belli e vitali della cultura bahamense siano nati proprio da un passato segnato dalla sofferenza.

“È giusto riconoscere le grandi sofferenze e le ingiustizie del passato”, ha dichiarato il Sovrano, sottolineando l’importanza di celebrare i successi del presente e costruire nuove opportunità per il futuro.