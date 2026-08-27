Re Carlo, il tour con Camilla dopo il ritorno di Harry e Meghan Markle

Re Carlo e Camilla partono per un lungo viaggio proprio poco dopo il ritorno in patria di Harry e Meghan Markle.

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IPA Re Carlo

Ormai è ufficiale: Harry e Meghan Markle sono tornati in Gran Bretagna. Ma potrebbero avere pochissimo tempo a disposizione per ricucire i rapporti con Re Carlo. Il Sovrano infatti presto partirà per un lungo viaggio insieme a Camilla, la regina consorte.

Re Carlo e Camilla in viaggio

In autunno infatti il Re e la Regina realizzeranno un viaggio all’estero, raggiungendo Antigua e Barbuda. In seguito Camilla tornerà in patria, mentre Carlo intraprenderà un viaggio in solitaria prima alle Bahamas, poi in Guyana.

Quest’ultimo viaggio ufficiale durerà in tutto nove giorni e sarà dal 27 ottobre al 4 novembre. Periodo in cui Re Carlo III si recherà prima alle Bahamas, dove è anche capo di Stato, e poi in Guyana per una visita di Stato. Qui celebrerà il 60esimo anniversario delle relazioni bilaterali tra il Regno Unito e il Paese sudamericano.

Il viaggio di Carlo e Camilla ad Antigua e Barbuda per la precisione coinciderà con il Vertice dei Capi di Governo del Commonwealth del 2026, organizzato proprio nella nazione caraibica dal 1 al 4 novembre.

La notizia del tour all’estero del Re e della Regina è stata diffusa da Buckingham Palace poco dopo il ritorno nel Regno Unito dei duchi di Sussex. Harry e Meghan Markle sarebbero atterrati all’aeroporto di Birmingham con i loro figli poco prima di mezzogiorno di mercoledì, mentre Carlo e Camilla si trovano a Balmoral per la loro vacanza estiva annuale.

Harry e Meghan Markle soli contro William e Kate Middleton

Harry e Meghan Markle dunque avranno davvero poco tempo, dopo il loro arrivo in Gran Bretagna, per riavvicinarsi a Re Carlo. In autunno infatti il Sovrano e Camilla saranno in viaggio e i Sussex si troveranno senza i loro unici alleati nella Royal Family.

Nei giorni scorsi infatti una fonte interna a Buckingham Palace avevano rivelato che sarebbe stata proprio Camilla a convincere Carlo a perdonare Harry dopo le sue dichiarazioni in Spare. Non solo, la regina consorte avrebbe anche fatto pressioni a Kate Middleton e William per riaccogliere i Sussex in famiglia, dimenticando gli attriti del passato per il bene di tutti.

“Camilla crede fermamente nell’armonia – ha svelato l’insider – ed è perfettamente in grado di vedere il quadro generale, che include la possibilità che il Re abbia un rapporto significativo con i suoi nipoti e con Harry, se lo desidera”.

“La Regina ha un’influenza incredibilmente rassicurante sul Re – ha svelato un insider -. Durante la sua battaglia contro il cancro, è stata il suo punto di riferimento e, anche durante le tribolazioni degli ultimi anni, ha sempre avuto un obiettivo preciso: la salute di suo marito e dargli l’opportunità di continuare il lavoro che per lui è importante”.

Di certo convincere Kate Middleton e William alla pace, senza l’influenza di Carlo e Camilla, sarà piuttosto difficile per i Sussex. Il ritorno in patria per Harry e Meghan, dopo anni di accuse e silenzio, sembra già essere tutto in salita e costellato di ostacoli che dovranno superare da soli.