Chi sono Federica e Giacomo, i figli di Mario Draghi

Mario Draghi, economista ed ex Presidente della BCE, è stato convocato da Sergio Mattarella a seguito della crisi del Governo Conte Bis, con l’incarico di formare un governo tecnico. In queste prime settimane del 2021 si è molto parlato di lui, sin nei dettagli più reconditi della sua vita privata. Ma non tutti sanno che ha due figli: ecco chi sono Federica e Giacomo Draghi.

Nonostante sia sempre stato un uomo impegnato, come evidente dal suo lungo curriculum e dal suo attuale incarico politico, Mario Draghi non ha mai rinunciato alla famiglia. Nel 1973 è convolato a nozze con Maria Serenella Cappello, esperta di letteratura inglese e discendente da una famiglia di nobili origini. Il loro è sempre stato un amore molto solido, forse anche perché tenuto ben lontano dalle luci dei riflettori. In effetti, solo in pochissime occasioni Mario e sua moglie sono stati fotografati insieme in pubblico.

La coppia ha avuto due splendidi figli. La primogenita, Federica, ha una brillante carriera nel mondo della biotecnologia: dopo essersi laureata in Biochimica all’Università La Sapienza di Roma, si è trasferita a New York e ha ottenuto un master in Business Administration alla Columbia Business School, prestigiosa facoltà di economia. Con un percorso di studi del genere, non è stato per lei difficile entrare nel mondo del lavoro. Qualche anno di gavetta e tanti sacrifici l’hanno portata a diventare dirigente di una multinazionale che si occupa di biotecnologie.

Giacomo Draghi, invece, ha seguito le orme di suo padre. Si è laureato con ottimi voti alla Bocconi di Milano, quindi ha iniziato a lavorare come trader finanziario. Per molti anni ha collaborato con la Morgan Stanley, famosa banca d’affari con sede a New York. ma di recente ha deciso di dare una svolta nella sua carriera. Nel 2017, infatti, il secondogenito di Mario Draghi è tornato in Europa e ha accettato un incarico nella gestione di un fondo hedge LMR Partners, trasferendosi nella sede di Londra.

Per quanto riguarda la vita privata dei due figli di Draghi, le informazioni sono davvero pochissime. Entrambi molto riservati, sappiamo solamente che Giacomo è sposato già da diversi anni, con una giovane terapista nutrizionale di nome Valentina. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2011 a Città della Pieve, nel bellissimo parco di una villa di famiglia. Mario Draghi e sua moglie sono infatti da sempre molto affezionati all’Umbria e al suo suggestivo paesaggio, e per questo vi hanno acquistato varie proprietà, dove amano trascorrere il loro tempo.