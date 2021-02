Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi

editato in: da

Maria Serenella (Serena) Cappello è la moglie di Mario Draghi, l’ex numero uno della BCE chiamato dal Presidente Sergio Mattarella per affidargli l’incarico di formare un Governo tecnico.

Classe 1947 Mario Draghi è un economista molto apprezzato anche al di fuori dei confini italiani, del suo lungo curriculum si possono ricordare diversi ruoli, tra i tanti quelli di governatore della Banca d’Italia dal 2005 al 2011 e poi di presidente della Banca Centrale Europea dal 2011 fino al 2019.

Se della sua carriera professionale si conosce tutto, meno nota è la sua vita privata.

Dal 1973 Mario Draghi è sposato con Serena Cappello, esperta di letteratura inglese. La donna proviene da una famiglia nobile, a quanto pare è infatti una discendete di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

La coppia nel corso dei tanti anni di matrimonio (che quest’anno saranno 48) ha avuto due figli: Federica Draghi, che al momento dirige una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo Draghi che ora è trader finanziario presso la banca d’affari Morgan Stanley.

A completare il quadro familiare anche un bracco ungherese, un cane a cui pare che Mario Draghi sia molto legato.

Dopo l’esperienza presso la Banca Centrale Europea, che si è conclusa a ottobre del 2019, sembra che i cronisti abbiano chiesto all’economista cosa avrebbe fatto nel futuro, in quella occasione lui avrebbe risposto dicendo: “Chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia”. In un’altra occasione, invece, fu lei stessa a intervenire: a marzo 2018 fuori da un seggio, aveva risposto così alla domanda posta da una giornalista Ansa che chiedeva a Mario Draghi se avrebbe accettato di essere il nuovo presidente del consiglio se glielo avesse chiesto Berlusconi: “Lui non lo fa il Governo, non è un politico”. Il marito in quella occasione era intervenuto dicendo: “Dai, stai zitta”.

Mario Draghi è nato a Roma il 3 settembre del 1947, nel suo curriculum di studi ci sono prima il Liceo Classico dell’Istituto Massimiliano Massimo e poi l’Università Sapienza di Roma dove si è laureato nel 1970 con una tesi dal titolo Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio. In seguito è entrato al MIT (il Massachusetts Institute of Technology, una delle università di ricerca più importanti al mondo) dove ha conseguito nel 1977 il dottorato di ricerca. Nel corso degli anni ha insegnato come professore in diverse Università e poi ricoperto ruoli di grandissimo rilievo. Tra gli ultimi proprio quelli di Governatore della Banca d’Italia, prima, e di Presidente della banca centrale europea, poi.