Re Carlo, l’amico segreto rivela il suo più grande rimpianto

L'amico segreto di Re Carlo rivela qual è il grande rimpianto del Sovrano: il sogno che non si è mai realizzato.

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IPA Re Carlo

Un amico segreto svela il più grande rimpianto di Re Carlo. Al Sunday Times, un grande amico del Sovrano ha rivelato che in passato Carlo aveva un desiderio importante, ma mai realizzato.

Il grande rimpianto di Re Carlo

Il 14 novembre, Re Carlo ha compiuto 78 anni. Ancora oggi ha un grandissimo rimpianto legato ad un sogno d’infanzia che purtroppo non si è mai avverato. Carlo e sua sorella, la Principessa Anna, quando erano piccoli desideravano visitare i villaggi vacanze di Butlin’s, ma la madre, la Regina Elisabetta II, si era sempre opposta.

“Una delle storie più divertenti che il Re ha raccontato più volte – ha spiegato l’amico del Re -, e che emerge ogni volta che gli si chiede di elencare le cose che non ha fatto, è che non è mai stato a Butlin’s, e che né lui né la Principessa Anna ci sono mai andati da bambini”.

“Chiese più volte alla Regina e al Principe Filippo se lui e Anna potessero andare in vacanza a Butlin’s da bambini – ha spiegato -, e racconta che la Regina rispondeva sempre: ‘Non credo proprio che ce la faremo’”.

Ora però il sogno di Re Carlo, a distanza di moltissimi anni, potrebbe avverarsi. L’occasione gli è stata fornita proprio dalla rivelazione dell’amico. La notizia ha infatti spinto il portavoce di Butlin’s a inviare un importante messaggio al Sovrano.

“Desideriamo augurare a Sua Maestà un felicissimo compleanno e, in occasione del nostro 90° anniversario, aiutarlo a realizzare un desiderio della sua infanzia. Sua madre, ormai scomparsa, soggiornò a Butlin’s nel 1963 e saremmo lieti di invitare il Re e la sua famiglia a visitare uno dei nostri resort”, ha rivelato il portavoce.

Il tentativo di riavvicinamento con Harry e Meghan

Non solo, dopo aver celebrato il suo 78esimo compleanno, Re Carlo avrebbe deciso anche di mettere da parte i rancori verso Harry e Meghan Markle. Il Sovrano avrebbe infatti deciso di contattarle il duca e la duchessa di Sussex, tornati in Inghilterra dopo la Megxit e la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti.

“Questo è un momento delicato per Harry”, ha raccontato una fonte, secondo cui Re Carlo avrebbe scelto di riavvicinarsi alla coppia anche per sostenerli in un momento così turbolento, legato allo scandalo che ha travolto il padre di Meghan Markle.

Thomas Markle infatti è stato arrestato il 6 novembre scorso dall’FBI con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico.

La Famiglia Reale in questi giorni starebbe pensando di contattare Meghan e Harry. Il riavvicinamento però dovrebbe avvenire in privato e lontano dai riflettori. Un modo per non alimentare i gossip e per favorire un dialogo che, almeno per ora, resterà segreto.

“È una questione molto privata – ha raccontato Ingrid Seward, biografa reale, a People -. Spetta al Re parlare con loro, ma dovrebbe farlo solo in privato”, ha aggiunto Seward, “Sono sicura che lo farà. Qualsiasi padre farebbe così”.

Il riavvicinamento di Re Carlo ai Sussex, se si verificasse, avverrebbe in un momento davvero delicato per Meghan. Chi la conosce ha infatti affermato che sarebbe sconvolta per quanto accaduto e si sentirebbe particolarmente fragile. “Si tratta di suo padre – ha detto un insider -, una persona di cui si è fidata fin da piccola e a cui è rimasta molto legata per tanti anni. Per lei le accuse sono sconvolgenti, è distrutta”.