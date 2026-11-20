Luna sta vivendo momenti difficili in carcere e implora Bill di salvarla. Lui le rivolge una domanda: la trama di "Beautiful" del 21 novembre

Ufficio stampa Mediaset Luna e Bill, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 21 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 21 novembre 2026

Remy tiene Electra in ostaggio nel suo appartamento. Dopo averle confessato di aver creato i deepfake che l’hanno isolata a scuola e che hanno contribuito al suo licenziamento dalla Forrester, cerca di convincerla a partire con lui per New York. Le dice di aver diffuso le immagini per mostrarle chi fossero i suoi veri amici e sostiene di essere l’unico a prendersi cura di lei. Electra, inorridita, minaccia di denunciarlo e prova a scappare, ma Remy la ferma e giura che Will non potrà più avvicinarsi a lei.

Intanto Luna sta vivendo momenti difficili in carcere: alcune detenute l’hanno aggredita e lei teme che denunciare gli attacchi possa peggiorare la situazione. Per questo implora Bill di salvarla. Lui le rivolge una domanda, ma la puntata non chiarisce quale sia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.