Quando il freddo si fa sentire, il termosifone portatile è la soluzione che rende le stanze più calde e oggi è in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il termosifone elettrico portatile è pratico, riscalda e oggi è in offerta

Con l’arrivo dell’inverno il riscaldamento rende la casa molto più calda e accogliente. Nonostante questo, però, ci sono dei punti dell’appartamento più freddi che non si riscaldano in modo adeguato e spesso coincidono con le stanze in cui trascorriamo più tempo. Come fare? Aggiungendo un supporto al tradizionale impianto di riscaldamento. Tra le soluzioni più efficaci e con un occhio al design c’è il termosifone portatile che puoi spostare dove serve. Un dispositivo dallo stile accattivante è quello di BLACK+DECKER, il modello BXRA1500E a olio total black è interessante anche per il prezzo perché è in offerta e puoi arrivare a risparmiare più di 20 euro sul prezzo originale grazie allo sconto del 18%.

Offerta BLACK+DECKER BXRA1500E Termosifone a olio portatile

Perché acquistare il termosifone portatile?

Il termosifone portatile BLACK+DECKER nero è l’acquisto da fare prima che arrivi il freddo per:

Potenza da 1500 W

Tecnologia a olio

Due modalità di riscaldamento

Termostato regolabile

Limitatore termico di sicurezza

Spia luminosa che segnala quando il radiatore è caldo

Il termosifone portatile senza installazione

Il prezzo è il punto di forza del termosifone BLACK+DECKER, ma accanto a questo c’è un altro aspetto che dobbiamo prendere in considerazione. Proprio per il fatto di essere portatile, non ha bisogno di essere installato: devi semplicemente collegare la spina a una presa elettrica e in pochi minuti entrerà in funzione. Un altro dettaglio interessante del termosifone è il design, pratico e facile da spostare. Il modello, infatti, è dotato di quattro ruote che facilitano gli spostamenti da una stanza all’altra, anche nelle abitazioni disposte su più livelli. In questo caso la maniglia integrata ti permette di sollevarlo e spostarlo con una sola mano.

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La tecnologia a olio

BLACK+DECKER per il suo termosifone portatile non ha pensato solo al design e alla praticità, ma anche all’efficienza, dotandolo della tecnologia a olio che si basa su un fluido termovettore riscaldato da una resistenza elettrica che distribuisce il calore sui nove elementi del radiatore , progettati per diffonderlo in modo uniforme e mantenere la temperatura stabile. A favorire questo aspetto ci pensa la potenza che può arrivare fino a 1500 Watt, ma ti lascia libera di decidere il livello in base alle tue esigenze.

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L’apparecchio è dotato di due modalità di riscaldamento, una più bassa e una più alta, selezionabili attraverso un termostato regolabile. Una volta raggiunta la temperatura scelta, il termosifone la manterrà costante fino a quando quella ambientale non diminuirà.

Sicurezza e praticità a ogni utilizzo

Con i dispositivi elettrici la sicurezza è fondamentale e il termosifone della BLACK+DECKER non ha nulla da invidiare alle classiche stufette elettriche. Il modello ha una spia luminosa che ci avverte quando è in funzione, così da non lasciarlo inavvertitamente acceso. Ma a renderlo ancora più sicuro ci pensa il limitatore termico di sicurezza, che entra in azione nel momento in cui il termosifone si surriscalda, spegnendolo in caso di temperatura eccessiva durante il funzionamento.

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Il design compatto, inoltre, lo rende perfetto anche per gli ambienti piccoli perché è poco ingombrante e rende le stanze immediatamente più confortevoli anche nelle giornate più fredde.

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