Amazon La stufetta elettrica Midea renderà il risveglio più piacevole e conveniente

Alzarsi la mattina e scontrarsi con un ambiente gelido non è piacevole e la situazione peggiora nel momento in cui andiamo in bagno. Farsi la doccia in una stanza fredda di certo non ci fa iniziare la giornata con il piede giusto. Infatti, nonostante le temperature si siano abbassate, non è ancora il momento di mettere in funzione i termosifoni. Allora come rendere il risveglio piacevole? Con una stufetta portatile da usare in bagno e non solo. Tra le soluzioni compatte e che occupano poco spazio c’è il termoventilatore ceramico Midea l’alleato dei mesi invernali, se consideri che è in offerta e che lo paghi poco più di 30 euro. Praticamente l’investimento da fare oggi e da sfruttare nei prossimi mesi.

Offerta Stufetta elettrica Midea Stufetta elettrica compatta

La stufetta Midea è l’alleato di tutti i giorni

Le stufette sono apparecchi presenti nella maggior parte delle case e si pensa siano tutte uguali. In realtà, ognuna ha delle caratteristiche differenti e quella di Midea può diventare il tuo alleato nella vita di tutti i giorni perché ha delle caratteristiche interessanti, come

Riscaldamento rapido

Modalità ECO

Quattro modalità di funzionamento

Timer fino a 24 ore

Protezione dal surriscaldamento e dal ribaltamento

Formato portatile e funzionamento silenzioso

La stufetta per le mattine più fredde

La praticità è tutto nel momento in cui scegliamo di acquistare un elettrodomestico e nelle stufette elettriche è ancora più importante. Il modello Midea punta proprio su questo aspetto. Il design compatto ti consente di usarla in bagno, ma anche nel living o in camera da letto, perché occupa poco spazio ma riscalda efficacemente.

La potenza massima di 2000 Watt e il sistema ceramico PTC sono pensati per fornire tutto il calore di cui hai bisogno. Bastano 3 secondi e la stufetta arriva a una temperatura di 35° C, perfetta quando la mattina abbiamo poco tempo e vogliamo che il bagno sia subito caldo.

Amazon

Compra ora la stufetta elettrica Midea in sconto

Tra le funzionalità più apprezzate della stufa elettrica Midea c’è la possibilità di scegliere la temperatura in base alle tue esigenze. Il dispositivo può essere regolato da un minimo di 5° C a un massimo di 35° C, scegliendo semplicemente tra i 4 livelli presenti sullo schermo touch. Tra le modalità da tenere d’occhio c’è quella ECO, che regola il livello della temperatura in modo intelligente e secondo le necessità della stanza. In questo modo avrai un ambiente sempre alla giusta temperatura, tenendo sotto controllo i consumi, perché ti aiuta a risparmiare.

La stufa pratica e sicura

Dopo l’efficienza e la praticità, una delle caratteristiche che si cercano maggiormente in un elettrodomestico e in particolare in una stufetta elettrica è la sicurezza. Midea risponde al meglio a questa esigenza offrendo un apparecchio che, nonostante il prezzo contenuto, ha una tecnologia avanzata. L’apparecchio è dotato di una protezione contro il surriscaldamento grazie alla presenza di materiali ignifughi V-0 a cui si aggiunge anche una spina elettrica migliorata.

Offerta Stufetta elettrica Midea Stufetta elettrica compatta

Se in casa ci sono bambini o animali domestici, si ha sempre timore di usare apparecchi elettrici, ma con questa stufetta non dovrai preoccuparti perché è dotata della protezione contro il ribaltamento a 45° interrompendo immediatamente il funzionamento. A renderla ancora più sicura per adulti, bambini e animali domestici c’è un’altra caratteristica in più: la possibilità di impostare il tempo di riscaldamento in base alla tua routine quotidiana e se ti dimentichi di programmarla, non ci sono problemi. La stufetta è dotata di spegnimento automatico così da usarla in tutta tranquillità anche nelle notti più fredde.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale