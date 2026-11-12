Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La coperta elettrica è perfetta per affrontare le fredde serate invernali

In inverno ci sono dei piaceri che ci trovano tutti d’accordo. Chi non desidera trascorrere un pomeriggio o una serata comodamente seduto sul divano con una tisana o una cioccolata calda tra le mani, guardando la serie tv preferita? A rovinare questo quadro idilliaco arriva il freddo che può rendere spiacevole anche la serata perfetta.

A volte i termosifoni non sono sufficienti a scaldarci, e per restare al caldo, il plaid è la soluzione più gettonata. Noi, però, abbiamo trovato la versione smart della coperta: il plaid elettrico. Tra tutti quelli presenti online a colpirci di più è stata la coperta riscaldabile di Imetec.

Il modello unisce la morbidezza del tessuto e la praticità di un dispositivo elettrico che ti regalerà quella coccola extra di cui hai bisogno a fine giornata o per goderti il meritato riposo.

Offerta Imetec CaldoPlaid Coperta elettrica in velluto tartan

Quali sono le caratteristiche del plaid

Le coperte elettriche non sono una novità, ma CaldoPlaid di Imetec è quella su cui investire quest’inverno non solo per il suo prezzo conveniente, ma anche per una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono il top in questo settore.

Tra i suoi principali vantaggi troviamo

Dimensioni standard: 150×110 cm ideali per una persona

Tessuto double face: velluto e peluche sherpa

Potenza: la coperta arriva fino a 150 W

Tecnologia Adapto: assicura un riscaldamento rapido

Sei temperature: ti permettono di scegliere il livello di calore desiderato

Timer: programmabile, con funzione di autospegnimento

Sistema di sicurezza Electro Block: effettua controllo elettronico a ogni accensione.

Manutenzione semplice: il dispositivo nella coperta è rimovibile per per poter lavare la coperta in lavatrice

Il design elegante e pratico

Una coperta deve essere bella, ma anche pratica e il plaid di Imetec ha entrambi questi punti di forza. Il modello è realizzato in tessuto double face che ti permette cambiare stile in base alla giornata.

Un lato è stato realizzato in velluto setoso con fantasia tartan, di tendenza in inverno, mentre l’altro in morbido peluche sherpa, che ricorda il tessuto teddy e che regala calore extra.

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La coperta non tralascia nessun dettaglio, con le sue dimensioni di 150×110 cm è perfetta per una sola persona, ma ha un vantaggio in più: è dotata di comode tasche in cui inserire mani e piedi e averli al caldo nelle serate particolarmente fredde.

La coperta smart che ti tiene al caldo

Imetec CaldoPlaid è dotata del sistema elettrico Adapto: questa tecnologia ti permette di gestire la coperta in totale autonomia e in base alle tue esigenze.

Infatti puoi scegliere tra sei temperature differenti attraverso un comando digitale a LED che rende la selezione molto più semplice e intuitiva. Una volta scelto il livello di calore, la tecnologia Adapto riscalderà l’intera coperta in pochi minuti con consumi contenuti.

Ideale sia di giorno che di sera, il modello della Imetec è dotato di un timer che ti consente di programmare lo spegnimento dopo 1, 3 oppure 9 ore in totale sicurezza. Il sistema di sicurezza Electro Block effettua un controllo elettronico continuo e un’autodiagnosi ogni volta che l’accendi.

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Insomma, è la scelta ideale se ami trascorrere le serate sul divano e anche un’ottima idea regalo ora che si avvicina il momento di pensare ai doni di Natale.

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