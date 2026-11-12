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A chi non è mai capitato di trovare in dispensa uno spicchio d’aglio da cui spunta una punta verde? Invece di buttarlo, possiamo dargli una seconda vita in un piccolo bicchiere trasparente, da sistemare sul davanzale e osservare giorno dopo giorno. Un esperimento domestico che occupa pochissimo spazio, e che è anche abbastanza veloce (soprattutto per le radici e le prime foglie verdi, profumate e ottime in cucina): per avere una nuova testa d’aglio, invece, serviranno la terra e diversi mesi.

Come coltivare l’aglio in acqua

Tutto inizia con la scelta degli spicchi: prendiamo quelli sodi e sani, anche se hanno già cominciato a germogliare, e mettiamo da parte quelli molli, ammuffiti o rovinati, che con ogni probabilità marcirebbero prima di dare frutti. Non è necessario sbucciarli: la pellicina aderente può restare al suo posto. Invece, prestiamo attenzione alla base, la parte piatta e leggermente ruvida da cui nasceranno le radici, che deve rimanere intatta.

Come contenitore possiamo usare un bicchierino o un piccolo barattolo pulito. Meglio se trasparente, così da seguire lo sviluppo delle radici senza toccare nulla. Sistemiamo gli spicchi in piedi, con la punta rivolta verso l’alto e la base verso il basso, accostandoli tra loro perché si sostengano a vicenda.

A questo punto aggiungiamo l’acqua, con una certa parsimonia: l’importante è che il liquido bagni soltanto la parte inferiore dello spicchio, lasciando fuori il resto. Uno spicchio completamente immerso, infatti, tende a marcire velocemente. Il bicchiere andrà poi collocato in un punto luminoso della casa, come il davanzale della cucina.

Da lì in avanti la cura richiesta è minima. Controlliamo il livello dell’acqua ogni giorno e rabbocchiamo quando scende sotto la base. Se l’acqua diventa torbida o comincia a emanare un cattivo odore, è il momento di cambiarla del tutto, sciacquando anche il contenitore.

Perché i germogli compaiono in pochi giorni

Ma da cosa dipende la velocità con cui vediamo spuntare radici e foglie? C’è una spiegazione semplice. Quando coltiviamo l’aglio non partiamo da un seme, ma da uno spicchio, che al suo interno custodisce una gemma e una scorta di sostanze nutritive, e sono proprio queste riserve a sostenere la pianta nelle prime fasi, prima ancora che le radici siano in grado di assorbire nutrimento dall’esterno.

Gli spicchi messi in acqua germogliano in genere entro una settimana circa, ma consideriamolo un riferimento indicativo, e non una scadenza. I tempi cambiano in base alle condizioni della stanza e soprattutto allo stato dello spicchio di partenza: uno già germogliato in dispensa avrà un vantaggio evidente rispetto a uno appena acquistato. Se dopo qualche giorno non succede nulla, meglio controllare che la base non sia rovinata.

Quando raccogliere le foglie e quando passare alla terra

Dalla punta dello spicchio si sviluppano le foglie verdi, sottili e dritte, da non confondere con gli steli fiorali che la pianta potrebbe sviluppare più avanti. Quando raggiungono un’altezza compresa tra gli 8 e i 18 centimetri circa, possiamo tagliarne le estremità con un paio di forbici pulite. Il sapore ricorda l’aglio, ma in versione molto più delicata, e si presta a completare una frittata o un piatto di pasta, un po’ come si fa con l’erba cipollina.

Non aspettiamoci però una produzione senza fine. Lo spicchio, giorno dopo giorno, consuma le sue riserve e la crescita delle foglie tende a rallentare. Il bicchiere d’acqua resta quindi un modo per ottenere qualche raccolto aromatico, senza la pretesa di un orto perpetuo sul davanzale.

Se invece il nostro obiettivo è ottenere nuove teste d’aglio, scegliamo alcuni spicchi da destinare a questo scopo senza raccoglierne le foglie, necessarie allo sviluppo del bulbo. Una volta che hanno sviluppato le radici, trasferiamoli nel terreno oppure in un vaso con un buon drenaggio, da tenere in una posizione soleggiata. La maturazione richiede diversi mesi e dipende dalla varietà, dal clima e dal periodo di impianto. Molte varietà richiedono anche un periodo di basse temperature per formare una testa ben suddivisa in spicchi: occorre quindi rispettare il calendario di impianto della varietà scelta. Per proseguire la coltivazione è preferibile usare aglio destinato alla semina, che si trova nei vivai e nei consorzi agrari, anziché quello comprato per cucinare.