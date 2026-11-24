Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Meghan Markle

Sono trascorsi nove mesi dall’ultima volta in cui Meghan Markle si è mostrata in pubblico con l’anello di fidanzamento al dito. Dallo scorso febbraio, tuttavia, sull’anulare sinistro della duchessa non si vede più lo splendido diamante: è in corso una crisi coniugale oppure no?

Meghan Markle, che fine ha fatto l’anello di fidanzamento?

Il matrimonio tra Meghan Markle e Harry, nonostante i recenti scandali che hanno travolto il padre della duchessa, sembra procedere a gonfie vele: la coppia si è mostrata in pubblico ancora affiatata e il principe ha sempre speso splendide parole per la sua consorte. Allora perché da nove mesi l’ex attrice non indossa l’anello di fidanzamento? Le motivazioni, secondo la stampa internazionale, sarebbero puramente pratiche: Meghan avrebbe infatti deciso di apportare alcune modifiche al prezioso monile.

A sostenere questa ipotesi è Nilesh Rakholia, fondatore e direttore di Abelini, azienda specializzata in anelli di fidanzamento e fedi nuziali. “È possibile che il gioiello abbia bisogno di manutenzione o di qualche riparazione. Quando un pezzo viene indossato regolarmente, le montature possono gradualmente usurarsi, anche se i diamanti rimangono in condizioni eccellenti”, spiega l’esperto.

Un’altra ragione potrebbe essere un nuovo intervento di modifica programmato: “L’anello di Meghan è già stato ridisegnato una volta, quindi non è impossibile che venga sottoposto a un’ulteriore modifica. Potrebbe desiderare una montatura diversa, una fascia più pratica o semplicemente un design più adatto al modo in cui indossa i gioielli oggi”, ipotizza ancora Rakholia.

In definitiva, Markle potrebbe semplicemente aver deciso di non indossare così spesso in pubblico il gioiello per modificarlo o proteggerlo. Con buona pace delle malelingue.

L’anello di fidanzamento di Meghan

Nel chiedere la mano della sua fidanzata, Harry non aveva badato a spese, seguendo fedelmente la tradizione. Il gioiello è stato infatti disegnato dal futuro marito insieme a Cleave & Company, una gioielleria reale a cui si era rivolta in passato anche la regina Elisabetta II. Il diamante centrale, con taglio cushion, proverrebbe dal Botswana, un luogo che ha offerto alla coppia un rifugio segreto all’inizio della loro relazione e che ancora oggi riveste un ruolo importante nelle loro vite.

A incorniciare la pietra preziosa ci sono due diamanti ricavati da un bracciale appartenuto alla principessa Diana: un dolcissimo omaggio alla defunta madre del principe. La fascia, invece, è stata realizzata in oro gallese, come previsto dalla tradizione.

Meghan Markle, tutte le volte che ha cambiato l’anello

Sin dal 2018, anno del sì, Markle ha apportato diverse modifiche al gioiello ricevuto dal marito, scegliendo di aggiornarne lo stile insieme all’evoluzione della loro relazione. Nel 2019, in occasione del primo anniversario di matrimonio, Meghan ha fatto restaurare l’anello dalla celebre gioielliera Lorraine Schwartz, che ha sostituito la semplice fascia d’oro con una impreziosita da piccoli diamanti incastonati a pavé.

Tre anni dopo, nel 2022, secondo alcune indiscrezioni sarebbero stati aggiunti altri diamanti alla montatura intorno alla pietra centrale, rendendo l’anello ancora più appariscente. Questa modifica, tuttavia, non è mai stata confermata ufficialmente, anche se diverse testimonianze fotografiche sembrerebbero avvalorare questa ipotesi. Alla luce di ciò, è alquanto probabile che, quando Markle tornerà a sfoggiare l’anello in pubblico, il gioiello possa apparire ancora diverso.