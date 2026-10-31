Marta Antonucci, la gaffe a L’Eredità. Marco Liorni: “Hai fatto una Scossa tutta sul risparmio”

IPA Marco Liorni

Spiega come risparmiare sulla corrente, poi ammette di tenere le persiane chiuse e la casa al buio di giorno, con luci accese. Marta Antonucci, la Professoressa de L’Eredità, si lascia sfuggire una confessione poco coerente con i consigli appena dispensati alla Scossa. Nella puntata di sabato 31 ottobre, Marco Liorni glielo fa notare subito e lei riconosce sorridendo la contraddizione. Con i tempi che corrono, errori come questi sono fatali in bolletta.

Alla Scossa i consigli per abbassare la bolletta

La manche ruota attorno agli errori domestici che fanno consumare energia. I concorrenti devono evitare quello a cui il gioco attribuisce una spesa di 100 euro l’anno, mentre Marta Antonucci passa in rassegna le alternative. Ci sono i caricabatterie lasciati attaccati alla presa, gli elettrodomestici in standby, la lavatrice avviata a mezzo carico e le luci dimenticate accese. Marco Liorni insiste sul valore del risparmio complessivo, perché anche le piccole cifre, sommate, possono pesare sul bilancio familiare.

Si scherza anche sulle “ciabatte intelligenti”, immaginate con una lampadina sopra prima di precisare che si tratta di prese dotate di timer. Tra un suggerimento e una battuta, si arriva poi all’importanza di sfruttare la luce naturale, evitando di accendere inutilmente le lampadine durante il giorno. Proprio qui Marta racconta di tenere le persiane chiuse, lasciando la casa al buio.

Marta ammette le sue abitudini e Liorni la riprende

“Hai fatto una Scossa tutta sul risparmio”, le fa notare Liorni, che non si lascia sfuggire la contraddizione. Marta sorride e si scusa, mentre il conduttore la prende bonariamente in giro. Il consiglio appena letto serviva a evitare di ricorrere alla luce artificiale quando fuori c’è già abbastanza sole.

Ne esce un siparietto spontaneo, ma poco felice per il tema scelto. Le cifre saranno anche piccole, come osserva Liorni, però fanno parte di spese reali e di abitudini su cui molte famiglie cercano di intervenire. Sentire quegli accorgimenti elencati con precisione e subito dopo disattesi con un sorriso finisce per indebolire i consigli appena dati. Il conduttore ha almeno il merito di far notare l’incoerenza.

Federico ritrova la Ghigliottina da 42.500 euro

Dopo tre sfide vinte, Gaetano si ferma ai Cento Secondi senza utilizzare lo “stop al tempo”. A batterlo è Federico, che torna alla Ghigliottina con 170.000 euro, ridotti a 42.500 euro dopo i dimezzamenti.

Gli indizi sono punta, calcio, mondo, Big Bang e cartellone. Il campione sceglie “inizio”, ma la soluzione è spettacolo. A portarlo fuori strada è soprattutto il cartellone, associato ai lavori scolastici che fa a scuola, giacché è un insegnante, anziché al teatro e al cinema. Il Big Bang rimanda invece alla canzone di Jovanotti, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e Federico chiude anche questa puntata senza vincita.