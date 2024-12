Anticipazioni Che tempo che fa del 1 dicembre: ospite Jovanotti, in tv dopo due anni

Fonte: IPA Lorenzo Jovanotti

Che Tempo Che Fa torna stasera, domenica 1 dicembre con una nuova e attesa puntata sul Nove. Per la prima puntata dell’ultimo mese dell’anno Fabio Fazio, accompagnato dall’immancabile spalla Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback (che lo hanno) seguito dalla Rai, ospita grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Volti conosciuti che hanno fatto e stanno facendo la storia nei propri campi. Nuove uscite, vecchi programmi… Insomma ce ne sarà per tutti i gusti e la puntata non mancherà di soddisfare i palati più curiosi.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 1 dicembre

Lo abbiamo visto riempire stadi, far ballare intere spiagge: l’ospite principale dell’appuntamento del 1 dicembre con Che tempo che fa è Lorenzo Jovanotti. Un inizio mese veramente scoppiettante, perché si tratta della prima volta in tv del cantautore in 2 anni. Jovanotti è sicuramente una delle personalità più amate e cantate in Italia. Un’animo giovane, spensierato, dotato di una voce e di un carisma inconfondibili. Il 22 novembre è uscito Montecristo, che riprodurrà live negli studi del Nove. La prima tappa di un nuovo progetto.

Il 58enne romano ha sempre qualcosa da dirci, da trasmetterci e, come sempre, si prefigge di rompere regole, ridefinire orizzonte, ricordandoci che niente è scontato e che la vera bellezza sta nello scomporre ciò che ci sembra irrimediabilmente fisso e immutabile. Il brano di Lorenzo Jovanotti, Montecristo, che ha Dardust come produttore e autore anche della musica, lancia il nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025. Tappa successiva sarà il Palajova tour in partenza dal 4 marzo. Il grande ritorno dal vivo nei palazzetti dopo 7 anni, con la maggior parte delle date già sold out.

Ma ospite sull’iconica poltroncina di Fabio Fazio c’è anche l’amatissimo conduttore conduttore Gerry Scotti. Anche in questo caso si tratta di un “evento”, poiché per la prima volta il volto dei game show più amati di Canale 5 è sul Nove. Per l’occasione parla di Quella volta, il suo libro, un’autobiografia, in cui Gerry Scotti raccoglie alcuni inediti episodi della sua vita.

Tutti gli ospiti di stasera

Dopo Jovanotti però la musica non si ferma. Ospiti da Fabio Fazio sul Nove ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Gruppo bergamasco coinvolgente, talentoso e pieno di vita, dopo i palazzetti e Sanremo ha conquistato e continua a conquistare palchi come quello di San Siro, in un successo inarrestabile. Stasera si esibiscono live con la loro nuova canzone Islanda, brano che introduce al loro nuovo album, Hello World, in uscita il 6 dicembre.

Non manca la consueta discussione su politica e attualità. Ospiti in studio Romano Prodi e Massimo Giannini per presentare il loro libro Il dovere della speranza, nel quale si propongono di affrontare le sfide della politica internazionale. Ancora troviamo il virologo Roberto Burioni e il presidente di Fondazione Humanitas Alberto Mantovani, autore con Claudio Longhi del libro Breve storia letteraria e artistica della medicina. L’appuntamento prosegue con Michele Serra, che presenta la riedizione del suo libro Osso – Anche i cani sognano.

Che Tempo Che Fa continua poi come ogni settimana con l’immancabile Il Tavolo. non sarebbe completo senza l’irriverente momento de Il Tavolo con volti vecchi e nuovi. L’appuntamento con Che tempo che fa è per le 19,30 sul Nove.