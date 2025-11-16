Che tempo che fa, anticipazioni del 16 novembre: Renato Zero tra gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Fabio Fazio è pronto ad accogliere come ogni domenica grandi ospiti: affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, la puntata di domenica 16 novembre 2025 di Che tempo che fa si preannuncia un appuntamento irrinunciabile, tra informazione e leggerezza, momenti di comicità e spazi di approfondimento che caratterizzano il programma e che restano tra i più apprezzati dal pubblico.

Che tempo che fa, Renato Zero si racconta da Fabio Fazio

Il palco di Fazio accoglierà un gigante assoluti dello spettacolo italiano, pronto a presentare il suo nuovo progetto. Sarà ospite Renato Zero, una vera leggenda della musica, con una carriera che vanta 58 anni di successi e oltre 55 milioni di dischi venduti in Italia.

L’artista presenterà il suo ultimo attesissimo album, L’ORAZERO, e anticiperà le tappe del suo imminente tour, “L’Orazero Tour 2026”, che lo vedrà protagonista nei palasport di tutta Italia. Sarà l’opportunità per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera unica e per ascoltare le nuove sonorità del “Re dei Sorcini”.

Uno dei momenti più attesi e toccanti della serata sarà l’intervista a Gino Cecchettin. A due anni dal tragico femminicidio della figlia Giulia, parlerà della Fondazione Giulia Cecchettin, creata insieme ai figli Elena e Davide. L’obiettivo della fondazione è nobile e cruciale: promuovere la parità di genere, contrastare la violenza sulle donne e onorare la memoria di Giulia e dei valori che lei rappresentava. Sarà un’occasione per riaccendere il dibattito su una piaga sociale che non accenna a diminuire, con un messaggio di speranza e impegno per il futuro.

Gino Cecchettin e gli altri ospiti di Che tempo che fa

Nel salotto di Fabio Fazio arriveranno anche Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia Natale senza Babbo, diretta da Stefano Cipani, in cui interpretano rispettivamente Babbo Natale e sua moglie Margaret.

Ma la ricca carrellata di ospiti non si ferma qui: ci saranno Corrado Formigli; Don Davide Banzato, in libreria dal 18 novembre con Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca; e lo scrittore Michele Serra.

Nella seconda parte della serata, Roberto Burioni tornerà con il suo spazio dedicato alla scienza, per spiegare con chiarezza e competenza le questioni più attuali del mondo scientifico. Non mancherà la copertina di Michele Serra, appuntamento ormai iconico che offre una lettura brillante e pungente della settimana, mentr Luciana Littizzetto porterà la sua comicità dissacrante con l’attesissima letterina.

E ancora spazio a “Il Tavolo”, momento irresistibile del programma del canale Nove. A tenere banco con la loro ironia e le loro gag ci saranno i pilastri fissi, il mattatore Nino Frassica e la brillante Mara Maionchi, e ancora la Gialappa’s Band, Iva Zanicchi, in libreria con Quel profumo di brodo caldo – La mia cucina dei ricordi. Non mancheranno Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

