Anticipazioni Che Tempo Che Fa 7 dicembre: ospiti Sara Errani e Jasmine Paolini, Alessia Marcuzzi e Preziosi

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa: tra gli ospiti le campionesse Sara Errani e Jasmine Paolini, ma anche Alessia Marcuzzi, Salemme e Preziosi

Domenica 7 dicembre torna su Nove l’imperdibile appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa, una serata che intreccia cultura, musica, attualità e intrattenimento, e che accoglie ogni settimana ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Come sempre al fianco del padrone di casa Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto, con la sua comicità pungente e irresistibile, e la raffinatezza di Filippa Lagerback. Anche la puntata del 7 dicembre si preannuncia ricca di storie e volti noti tra i quali spiccano due grandi protagoniste del mondo dello sport come Sara Errani e Jasmine Paolini, mentre il Tavolo della serata si preannuncia frizzante e variegato grazie alla presenza, tra gli altri, di Alessia Marcuzzi e Vincenzo Salemme.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 7 dicembre

Grandi nomi del mondo dello sport, della tv e dello spettacolo nella nuova, attesa puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show guidato da Fabio Fazio in onda la domenica sera su Nove. Tra i protagonisti attesi nella puntata del 7 dicembre, pronti a raccontare le loro storie, ci sono due grandi campionesse italiane: Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le sportive, protagoniste di una stagione costellata da grandi successi, parleranno dell’esaltante oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024, ma anche del crescendo continuo della loro incredibile carriera nel doppio dove continuano a macinare titoli e vittorie anche nel corso del 2025.

Con loro, in studio da Fazio, anche uno degli attori più amati dal pubblico italiano, ovvero Alessandro Preziosi, attualmente impegnato nella nuova serie tv Sandokan, versione rinnovata del celebre romanzo di Emilio Salgari. Nella nuova serie che vede anche Can Yaman negli storici panni che furono di Kabir Bedi, Preziosi interpreta il ruolo del corsaro Yanez de Gomera, fedele alleato proprio di Sandokan. Preziosi racconterà questa nuova avventura rivelando dettagli inediti sul suo personaggio e chissà, darà anche qualche anticipazione al pubblico.

Pronto a far ridere, ma anche riflettere, ci sarà Vincenzo Salemme, attualmente impegnato nel nuovo spettacolo dal sapore agrodolce Ogni promessa è debito, dove interpreta la figura di un vedovo che si ritrova a fare un voto a Sant’Anna dopo uno scampato pericolo in mare.

Immancabile anche l’ampio spazio di approfondimento culturale che vedrà protagonisti Michelangelo Pistoletto, in mostra alla Reggia di Monza con UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art, ma anche lo scrittore Antonio Scurati, oltre alla presenza fissa di Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia. Presenti anche i contributi giornalistici di Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Francesco Costa.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo di Fazio

Tavolo super ricco e frizzante quello della puntata di Che Tempo Che Fa del 7 dicembre con alcune presenze ormai fisse del programma e tanti volti super amati: Fabio Fazio è pronto ad accogliere Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Risate assicurate anche grazie alla presenza di Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Vincenzo Salemme mentre la quota cinema sarà ben rappresentata da Diego Abatantuono. Pronta a rallegrare il Tavolo di Fazio anche la Signora Coriandoli, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, mentre a chiudere il cerchio ci penseranno Fabio Rovazzi e Roberto Giacobbo che presenterà la sua miniserie Titano – Il segreto della libertà.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

