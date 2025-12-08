Che Tempo Che Fa, le pagelle del 7 dicembre: Paolini-Errani duo perfetto (10), la letterina di Luciana (8)

IPA Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa è tornato puntuale come un orologio per la sua puntata di domenica 7 dicembre e ancora una volta Fabio Fazio è riuscito a mettere insieme mondi apparentemente lontani, ma sorprendentemente dialoganti. Al centro della serata ci sono loro: Jasmine Paolini e Sara Errani, simbolo del tennis italiano al femminile e vincitrici della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al loro fianco, la spensieratezza di Orietta Berti e il doppio binario televisivo/teatrale con Alessandro Preziosi e Vincenzo Salemme. Spazio anche all’arte con Michelangelo Pistoretto.

A sorpresa, Fazio annuncia uno speciale del programma dedicato alla compianta Ornella Vanoni, in arrivo sul Nove il 18 gennaio 2026. Ecco le pagelle della puntata.

Alessandro Preziosi e il suo Yanez – Voto 8

Intervenuto per parlare di Sandokan, nuova serie su Rai 1 di cui è uno dei protagonisti nei panni di Yanez de Gomera, Alessandro Preziosi si conferma uno dei grandi attori italiani che amiamo sempre vedere sul piccolo schermo. Si vede che ha studiato sapientemente per interpretare il suo ruolo e lo racconta con grande entusiasmo e brillantezza. “È stato un gioco bellissimo”, ha dichiarato l’attore ai microfoni di Che Tempo Che Fa. “Salgari ha insegnato a giocare con le parole. Se fosse vivo, si divertirebbe moltissimo a sapere l’uso che ne è stato fatto nella serie!”

Fazio conferma il grandissimo successo della serie che vede nel suo leading man Can Yaman e il fatto che ormai sia diventato un classico moderno della televisione. Laureato in legge, Preziosi ricorda di aver scelto la recitazione per un desiderio di indipendenza e poi una grande passione, ma soprattutto la fortuna di essere stato scelto tra tanti e di avere avuto una grande occasione. Piedi piantati in terra, consapevole dei suoi mezzi e soprattutto molto onesto con sé stesso (e con il pubblico). Ci è piaciuto tantissimo!

Vincenzo Salemme, il siparietto con Fazio – Voto 7

L’attore napoletano Vincenzo Salemme torna a teatro per portare sul palco il suo spettacolo Ogni promessa è debito. La pièce unisce risate e riflessione sull’etica e il senso delle promesse, raccontando la storia di un pizzaiolo vedovo – chiamato Benedetto Croce – che fa un voto a Sant’Anna in mare aperto, ritrovandosi poi sommerso da tutte le richieste di chi vuole riscuotere quella fatidica promessa. Lo spettacolo ha riscosso grande successo, con tanto di repliche sold-out e un tour in vari teatri italiani.

Nel tentativo di spiegare la trama del progetto, il siparietto con l’amico di una vita Fazio è inevitabile e più che un’intervista ci sembra di star assistendo ad un momento di cabaret un po’ confusionario (qualcuno lo troverà sicuramente anche divertente!). Salemme precisa che essere napoletano è un tratto distintivo che viene sempre messo in luce. Fazio gli risponde facendo riferimento alla sua “napolitudine”, ma viene subito ripreso: “Napolitanità, altrimenti Napolitudine fa rima con solitudine!”

Jasmine Paolini e Sara Errani duo perfetto – Voto 10

C’è tanta chimica, c’è tantissimo talento e c’è un bellissimo rapporto anche fuori dal campo da tennis tra Jasmine Paolini e Sara Errani. Le due tenniste si sono sedute sulle poltroncine bianche di Fazio per la prima volta insieme (Errani aveva già conosciuto il conduttore 12 anni prima) e hanno ripercorso insieme i traguardi del 2024 e del 2025, dalla vittoria su terra rossa dell’oro olimpico per la prima volta nella storia dell’Italia al doppio successo agli Internazionali d’Italia, passando per il Roland Garros di quest anno.

Fazio pende dalle loro labbra e non il contrario, perché ormai è impossibile negare quanto il tennis stia facendo bene a questo Paese. La stessa Sara lo conferma: “Anche il tennis maschile va benino!”, ricordando la maestria di Jannik Sinner e la vittoria più recente della Coppa Davis grazie ai colleghi Cobolli, Berrettini, Sonego, Bolelli e Vavassori. Insieme sono una forza della natura e chissà che Sara non diventi seriamente la coach di Jasmine in un futuro non troppo lontano. Per il momento, sarà solo nel suo team di preparazione, ma noi siamo pronti a seguirle con il fiato sospeso.

La letterina di Luciana Littizzetto – Voto 8

Questa settimana la letterina della Littizzetto è indirizzata a tutti gli studenti fuori sede, pronti per tornare a casa dalle proprie famiglie durante le vacanze di Natale. “In Italia c’è il diritto allo studio, ma non il diritto di tornare a casa durante le feste“, per riassumerla in poche parole. La sua è una denuncia sardonica e perfettamente azzeccata, che riflette la terribile situazione in cui l’Italia e il suo sistema di trasporti si ritrova, specialmente quando arriva il periodo natalizio. La conduttrice e comica ha rincarato la dose, rivolgendosi direttamente a tutti gli studenti che si sposteranno nel mese di dicembre: “Tu meriti rispetto, meriti un Paese che non ti costringa a prendere tre mezzi per ricevere un abbraccio. Sei un pezzo dell’Italia che resiste, studia, lavora, fatica, ma anche quella che non dimentica da dove viene”.

Orietta Berti esilarante – Voto 9

Orietta Berti, ospite del tavolo di Che Tempo Che Fa, è uno dei momenti più esilaranti della serata. Fazio le ricorda la sua passione per il gin tonic e le regala una fiaschetta piena di glitter, perfettamente in linea con l’attitudine e lo spirito della cantante. Insieme a lei, si alternano nomi come Fabio Rovazzi, Diego Abatantuono, Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi. Dopo una puntata sicuramente piacevole, finalmente trova spazio anche un po’ di leggerezza.

