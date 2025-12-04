Fabio Fazio si aggiudica Sara Errani e Jasmine Paolini a Che Tempo Che Fa

IPA Jasmine Paolini e Sara Errani ospiti a Che Tempo Che Fa

Il salotto di Che Tempo Che Fa mette a segno l’ennesimo colpaccio in questa stagione: domenica 7 dicembre, in esclusiva sul NOVE, arrivano le regine del tennis mondiale: Sara Errani e Jasmine Paolini. Tra ori olimpici, record infranti e un’amicizia che ha commosso il mondo, Fabio Fazio si aggiudica una delle interviste più interessanti di quest’anno, sia per gli appassionati di tennis che per chi, negli ultimi due anni, si è lasciato conquistare dal sorriso e dalla grinta di queste due atlete straordinarie.

Le “ragazze d’oro” a Che Tempo Che Fa

L’intervista arriva a coronamento di una stagione che ha dell’incredibile. Nello studio di Che Tempo Che Fa si sono avvicendati tanti personaggi celebri dello spettacolo e dello sport, ma l’arrivo di due ospiti d’eccezione come Sara Errani e Jasmine Paolini certamente alza l’asticella.

Le due atlete siederanno davanti all’acquario di Fabio Fazio, portatrici di quel titolo olimpico di Parigi 2024 che ha sfatato un tabù storico, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro nella storia del tennis tricolore. Ma le due “ragazze d’oro” non vivono certo di soli ricordi: sono la terza coppia più forte al mondo nel ranking di doppio, forti di un’intesa che quest’anno ha fruttato ben quattro titoli, tra cui i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

I successi sportivi di Jasmine Paolini e Sara Errani

Fabio Fazio dedicherà sicuramente ampio spazio alla carriera sportiva di ognuna, a cominciare dalla consacrazione individuale di Jasmine Paolini. La tennista toscana, ormai stabilmente l’ottava giocatrice al mondo, ha vissuto un 2025 da favola.

Il momento clou? La vittoria agli Internazionali d’Italia a Roma, un trionfo che al Foro Italico mancava per una racchetta azzurra dal lontano 1985. Paolini dimostra che il talento, unito a una mente d’acciaio, può abbattere ogni barriera: è l’unica italiana nella storia del tennis femminile ad aver disputato le finali di Roland Garros e Wimbledon. Senza dimenticare il Dubai Tennis Championship nel 2024, il Zavarovalnica Sava Portorož e gli Hamburg European Open con Jil Teichmann nel 2021.

Accanto all’esplosiva Jasmine Paolini, c’è la saggezza tattica di Sara Errani. Definire la sua carriera “leggendaria” non è un eufemismo, parlano i numeri: è l’unica tennista italiana ad aver completato il Career Golden Slam in doppio, club esclusivo riservato a chi ha vinto tutti e quattro i tornei dello Slam più l’oro olimpico.

Da amante delle storie di resilienza, Fabio Fazio non perderà occasione per sottolineare l’incredibile “seconda giovinezza” della campionessa emiliana: nel 2025 Errani non si è limitata a guidare la compagna più giovane, ma ha dominato anche nel doppio misto, vincendo tre titoli con Andrea Vavassori, inclusi due Slam storici come gli US Open e il Roland Garros, e la Billie Jean King Cup con la Nazionale italiana. Con 690 vittorie in singolare e il record di tornei vinti nel circuito WTA, “Saretta” è la memoria storica e vincente di questo sport.

L’amicizia, oltre il tennis

Oltre ai trofei e alle medaglie, l’intervista a Che Tempo Che Fa sarà l’occasione per celebrare l’amicizia tra le due campionesse. Un rapporto che va ben oltre il campo da gioco, fatto di complicità, risate e scaramanzie condivise. Celebre è l’aneddoto delle “felpe grigie” comprate a Parigi prima della finale olimpica, quando erano talmente sicure della medaglia da voler celebrare in anticipo con un regalo per se stesse. È anche questa “normalità” che le ha rese le beniamine del pubblico: due amiche che, tra un sorriso e un dritto, hanno conquistato il mondo.

Quando e dove vedere Che Tempo Che Fa?

Come di consueto, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa è in programma domenica sera, 7 dicembre, a partire dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. In studio con Fabio Fazio le immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.