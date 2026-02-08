Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 febbraio: Luca Argentero e Valeria Golino super ospiti

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa: tra i super ospiti Luca Argentero con Francesca Michelini e Valeria Golino, mentre al Tavolo ci sarà anche Mara Venier

Domenica 8 febbraio torna su Nove l’imperdibile appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa, una serata che mescola grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in un mix irresistibile capitanato, come sempre, da Fabio Fazio, insostituibile padrone di casa, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche la puntata dell’8 febbraio si preannuncia ricca di storie e volti noti tra i quali spiccano due grandi protagonisti del mondo del cinema come Luca Argentero e Valeria Golino, mentre il Tavolo della serata si preannuncia frizzante e variegato grazie alla presenza, tra gli altri, di Nino Frassica, Mara Venier, Orietta Berti, Spagna e Mara Maionchi.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni dell’8 febbraio

Grandi nomi del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo nella nuova, attesa puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show guidato da Fabio Fazio in onda la domenica sera su Nove: grande attesa per Valeria Golino, attrice e regista amatissima, pronta a raccontarsi a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film La gioia. Non sarà una semplice intervista, ma una chiacchierata intima, fatta di ricordi, sogni e aneddoti dal set che permetteranno di intravedere la donna dietro la star, con le sue fragilità e la sua forza creativa.

Accanto a lei arrivano anche Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti della nuova serie Motorvalley, nata dall’universo di Veloce come il vento. Tra sguardi complici e racconti di backstage, porteranno in studio l’energia di un progetto che mescola adrenalina, emozioni e storie umane, proprio come piacciono al pubblico di Fazio. E poi ancora il cinema più impegnato e riflessivo con Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, reduci dalla presentazione veneziana di Portobello, una serie che riapre una delle pagine più dolorose e controverse della storia giudiziaria italiana.

Antonio Scurati, con la sua penna acuta, e Gherardo Colombo, voce autorevole sul tema della giustizia, offriranno spunti che vanno ben oltre la tv, invitando a guardare il presente con occhi più consapevoli, anche grazie al libro di Colombo “La giustizia italiana in 10 risposte”.

A completare il quadro arrivano anche Francesco Costa e Fiorenza Sarzanini, pronti a commentare l’attualità con lucidità e profondità, in un dialogo che mescola informazione e pensiero critico, mentre Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini analizzeranno i fatti chiave della settimana. Presente come sempre anche Roberto Burioni con focus sui temi della salute.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo di Fazio

Come sempre ad animare la serata di Che Tempo Che Fa ci sarà anche l’imperdibile Tavolo che, anche nella puntata dell’8 febbraio, si preannuncia più ricco e frizzante che mai, con personalità davvero esplosive. Grande attesa per Mara Venier e per alcune delle presenze più amate del programma come Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Mara Maionchi. Con loro anche Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Lello Arena, Raul Cremona, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Oltre a loro ci sarà posto anche per la cantante Ivana Spagna, reduce da alcuni problemi di salute, e l’ex sciatrice alpina italiana Ninna Quario.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

I fan di Che Tempo Che Fa possono seguire la nuova puntata in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.