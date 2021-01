Diego Abatantuono si è sposato: nozze segrete con Giulia Begnotti

editato in: da

Matrimoni vip nel 2020, chi ha detto Sì

Diego Abatantuono si è sposato con Giulia Begnotti, storica compagna accanto a lui da ben 33 anni. Le nozze, come rivela il settimanale Oggi, sono state celebrate in gran segreto e lontano dai riflettori. Ad annunciare il matrimonio è stato proprio Abatantuono che, nel corso di un’intervista per presentare il film 10 giorni con Babbo Natale, ha parlato del rapporto con la sua compagna.

Quando il giornalista gli ha chiesto perché non si fosse mai sposato, l’attore ha replicato: “Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente”. Da sempre accanto ad Abatantuono, Giulia Begnotti ha avuto due figli dall’attore: Matteo e Marco. Il primo è nato nel 1995 e porta il nome del nonno: Matteo Abatantuono. Calzolaio, emigrò dalla Puglia a Milano dove trovò l’amore, sposando Rosa, impegata del Derby, locale che avrebbe poi fatto la fortuna del figlio. Il secondogenito della coppia è invece arrivato nel 1997. Diego e Giulia hanno vissuto il loro amore sempre lontano dai riflettori, proteggendolo dai gossip.

L’attore ha un’altra figlia, Marta, arrivata nel 1985 e frutto dell’amore per Rita Rabassini con cui è stato sposato dal 1984 al 1987. La primogenita di Abatantuono nel 2014 ha sposato Matteo Saccocci da cui ha avuto due bambine, rendendo l’artista nonno. Il terzo nipote dell’attore arriverò nella primavera del 2021 e, come è stato annunciato, si chiamerà Michelangelo. La prima moglie di Diego Abatantuono oggi è invece legata a Gabriele Salvatores, regista e grande amico dell’attore. I due hanno spesso lavorato insieme, realizzando anche il film cult Mediterraneo. “Siamo amici da trent’anni – ha raccontato a Io Donna -. Quando sono uscito di casa per stare con Giulia, e lui è diventato il compagno della mia ex moglie, con mia figlia Marta è stato presentissimo.Quando io e Rita ci siamo lasciati, pensavo: speriamo che non si affezioni a un autotrasportatore dell’Est che porti mia figlia chi sa dove… Egoisticamente, avendo fatto con Salvatores molti film, era comodo che Rita venendo sul set a trovarlo, portasse anche Marta. L’importante, nella vita, è sempre il finale. Di questa storia parliamo poco perché ne parlarono troppo i giornali quando successe. Per anni, ho letto che Gabriele mi ha rubato la moglie. Ma le persone non si rubano come le cose”.