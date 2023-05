Chi è Deniz Akalin, la donna che Andrea Agnelli ha sposato in gran segreto

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto con la compagna Deniz Akalin, al suo fianco da otto anni e madre di due dei suoi quattro figli. La coppia non ha voluto nessuna pubblicità, e ha tenuto le nozze segrete sino all’ultimo. La cerimonia, celebrata in Umbria, si è svolta solo davanti a un numero ristretto di amici e familiari. Deniz Akalin è da anni al fianco dell’ex presidente della Juventus, con riservatezza e lontana dai riflettori, ed è stata di grande supporto quando ha deciso di lasciare la squadra bianconera.

Andrea Agnelli, le nozze segrete con Deniz Akalin

Andrea Agnelli ha detto sì, per la seconda volta. Dopo il primo matrimonio con Emma Winter nel 2005, dal quale sono nati i figli Baya e Giacomo Dai, l’imprenditore è convolato a seconde nozze con la compagna di lunga data, Deniz Akalin. La coppia ha tenuto segreta la data della cerimonia e la scelta di sposarsi sino all’ultimo, lasciando la stampa rosa senza parole. Infatti, dopo otto anni insieme e due figli, nessuno ci sperava più: il figlio di Umberto Agnelli e della sua seconda moglie Allegra Caracciolo, e la compagna hanno scelto Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia, per le loro nozze, celebrate sabato 29 aprile.

Al grande giorno della coppia hanno preso parte solo una quarantina di invitati, tra familiari e amici. Sono stati i social, come ormai di consueto, a svelare il lieto evento, ma i due, che usano pochissimo Instagram, non hanno condiviso foto o video. Dopo la cerimonia in comune, alla presenza del sindaco Gianluca Moscioni, la festa si è tenuta presso l’esclusivo resort della zona, il Castello di Reschio, già scenario di feste di molte star internazionali.

Fonte: Getty Images

Chi è Deniz Akalin, seconda moglie di Andrea Agnelli

Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sono sposati dopo otto anni d’amore. La coppia, infatti, sta insieme dal 2015, e hanno sempre vissuto la loro storia con riservatezza e lontani dai riflettori. A completare la famiglia ci hanno pensato le due figlie, Livia Selin e Vera Lin. La donna non è molto nota alle cronache rosa, quindi scopriamo qualcosa in più su di lei e su come è nata questa storia d’amore.

Ex modella, classe 1983, Deniz Akalin ha 40 anni, ed è nata a Scutari, in Turchia. Anche lei, come Andrea, viene da un precedente relazione che ha portato alla nascita della sua prima figlia, Milla. Un rapporto, però, concluso nella polemica: la relazione con Andrea Agnelli pare sia nata quando quella con il suo ex marito, l’attuale direttore sportivo della Juventus Francesco Calvo, non era ancora ufficialmente finita. Infatti, secondo le indiscrezioni, l’allora presidente della Juventus (Agnelli) aveva tenuto segreta a lungo la relazione con la moglie del capo del marketing bianconero (Calvo). La notizia fece molto scalpore, ma da quel momento la coppia ha sempre vissuto lontana dai riflettori.

Deniz Akalin ha sempre sostenuto molto la carriera del neo marito, tanto che, alla sua decisione di abbandonare la Juventus, ha scritto un lungo post a lui dedicato, sottolineando la sua vicinanza: “Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolo della tua vita da Presidente della Juventus. Solo io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo.”