Virginia Asia Agnelli, il matrimonio da favola con Franki Lagrange

Virginia Asia Agnelli

Virginia Asia Agnelli, figlia del compianto Giovannino Agnelli e di Frances Avery Howe, ha coronato il suo sogno d’amore sposando il milionario Franki Lagrange. Un matrimonio intimo e riservatissimo, celebrato nel cuore della Toscana, che si è trasformato in un toccante omaggio alla memoria familiare. La data scelta per il grande evento non è stata casuale: il ricevimento si è svolto il 13 dicembre, giorno del 28° anniversario della prematura scomparsa del padre, Giovannino, stroncato da un tumore nel 1997 a soli 33 anni.

Virginia Asia Agnelli, i dettagli delle nozze da favola

La cornice dei festeggiamenti è stata la Fattoria Varramista di Castel del Bosco a Montopoli in Val d’Arno, nella campagna pisana, l’amata tenuta che fu il “luogo del cuore” di Giovannino Agnelli e dove lui stesso si sposò con Frances Avery Howe. Una scelta profondamente simbolica, che ha riallacciato il filo invisibile della storia familiare in un momento di gioia condivisa. Virginia Asia, che all’epoca della morte del padre aveva appena tre mesi, ha voluto fortemente celebrare l’inizio della sua nuova vita in un luogo che parla ancora oggi della sua eredità e dei suoi affetti.

L’evento è stato avvolto da un riserbo assoluto, in linea con la tradizionale discrezione della famiglia Agnelli e con la volontà della sposa, da sempre lontana dai riflettori. La cerimonia vera e propria si è tenuta in una location segreta, mentre Varramista ha ospitato il grande ricevimento.

Nonostante il massimo riserbo, la presenza di figure di spicco legate alla dinastia non è passata inosservata. Tra gli ospiti dati per certi, figurano Lapo Elkann con la madre Margherita Agnelli, zia della sposa. Stando ai rumors riportati dal Corriere della Sera, fra i presenti ci sarebbero stati anche Andrea Agnelli e l’ex moglie Emma Winter, la nonna Allegra, la zia Anna, la stilista Stella McCartney, così come le cugine Tatiana e Anna de Pahlen.

Virginia Asia Agnelli e Franki Lagrange, la vita lontana dai riflettori

Il ricevimento è stato organizzato, da quanto si sa, da un wedding planner britannico. A partire dal tardo pomeriggio, una lunga sfilata di van neri dai vetri oscurati ha accompagnato gli ospiti verso la tenuta.

L’identità dello sposo, Franki Lagrange era stata in parte celata fino a poco prima delle nozze, a conferma della volontà della coppia di vivere il loro giorno speciale lontano dai riflettori. Di lui si sa pochissimo: è un imprenditore britannico impegnato nel settore dell’organizzazione di eventi e viene descritto come una persona molto riservata, come del resto lo è Virginia Asia. Il padre di Franki, Pierre Lagrange, è un economista di origini belghe molto facoltoso.

Anche Virginia Asia è cresciuta lontano dai riflettori: dopo la morte del padre Giovanni Alberto Agnelli, per tutti Giovannino, la madre, l’architetta inglese Frances Avery Howe si è allontanata dalla scena pubblica italiana. È rientrata in Inghilterra, ha continuato la sua carriera costruendo una nuova vita accanto a John Frieda, celebre hair stylist dei reali, con il quale ha avuto altri due figli. Oltre Manica Virginia ha frequentato un corso d’arte alla Leeds Arts University.

