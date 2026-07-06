Jovanotti, la fragilità, la paura, il dolore: l’incredibile storia di Lorenzo al cinema

Jovanotti inedito al cinema in un racconto che non include solo gioia e positività ma anche dolore, quello che è solo di Lorenzo

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Ufficio Stampa Plaion Pictures Jovanotti

Siamo sempre stati abituati a vedere Jovanotti come l’incarnazione stessa del sole, dell’energia pura e di quella gioia travolgente che riempie gli stadi e fa ballare intere spiagge (quest’anno si ritorna davanti al mare, per dire). Eppure, anche dietro la luce più abbagliante si nascondono zone d’ombra, silenzi e fragilità che finora sono rimasti custoditi lontano dai riflettori. Tutto questo sta per cambiare grazie a un appuntamento cinematografico imperdibile: Plaion Pictures porta nelle sale italiane, dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, il film-evento LORENZO – L’INCREDIBILE AVVENTURA DI JOVANOTTI. Una finestra temporale di soli sette giorni per scoprire il lato più intimo e segreto di uno dei pilastri della nostra musica, proprio in occasione del suo sessantesimo compleanno.

Jovanotti oltre la musica, il ritratto inedito di un uomo vulnerabile

Il lungometraggio, prodotto da Soleluna e Hi Production, è molto di più della semplice celebrazione di una carriera straordinaria fatta di folle oceaniche, viaggi in bicicletta e successi generazionali partiti dalle prime radio locali. Il progetto scava molto più a fondo, proponendo un ritratto d’autore libero che ribalta la percezione pubblica dell’artista. Accanto alla sua classica determinazione nel cercare il bello anche quando il cielo si fa grigio, il film mostra i colori della paura, del dolore e del limite. Non che sia una novità: sappiamo già che Jovanotti è un uomo capace di grandi sentimenti e chi sa cosa significa amare, sa inevitabilmente cosa significhi soffrire.

La vera forza della pellicola sta nei momenti privati, che accadono davanti all’obiettivo senza filtri o calcoli. E vedere l’uomo del sole attraversare le proprie fragilità non toglie nulla alla sua iconica allegria, ma ne svela la complessità: la gioia, in fondo, non è l’assenza di sofferenza, ma la capacità di passarci dentro a testa alta. È un racconto profondamente confortante che, partendo dal privato di Lorenzo, finisce per parlare delle debolezze di tutti noi.

Un viaggio lungo anni tra presente e archivi segreti

A firmare questo ritratto inatteso sono i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti, che hanno seguito Jovanotti fin dai tempi del primo rivoluzionario Jova Beach Party nel 2019. Anni di totale vicinanza e vita condivisa hanno permesso ai due autori di conquistare la fiducia del cantante, entrando in una sintonia profonda che traspare in ogni singola scena in cui si scopre di più della vita di Lorenzo.

Il film si poggia su un linguaggio semplice ma mai banale, arricchito da un lavoro di ricerca incredibile negli archivi personali dell’artista. Tra i materiali più preziosi non mancano i filmati amatoriali inediti girati dal padre di Lorenzo, oltre a ricordi legati ad amici e colleghi che si mescolano a repertori storici nazionali e internazionali. Il risultato è un montaggio evocativo e sognante, che si avvicina all’uomo senza mai violarne lo spazio. Se la musica di Jovanotti trascinerà i fan al cinema, sarà la verità di Lorenzo ad accompagnarli fuori dalla sala, lasciando addosso parole e silenzi difficili da dimenticare. LORENZO – L’INCREDIBILE AVVENTURA DI JOVANOTTI sarà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di 7 giorni distribuito da Plaion Pictures.