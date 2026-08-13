Jovanotti, annullato il concerto a Barletta: “Prendo atto, con grandissimo dispiacere”

IPA Jovanotti

La tappa pugliese del Jova Summer Party 2026, l’attesissima festa in musica di Jovanotti in programma lunedì 17 agosto nell’area dell’ex Cartiera di Barletta, è stata ufficialmente annullata. A soli cinque giorni dal concerto, la notizia giunge come un fulmine a ciel sereno per gli oltre 33mila spettatori che avevano già acquistato il biglietto. Le motivazioni sono più che importanti ed è stato lo stesso cantautore a commentarle in un video condiviso su Instagram, in cui ha espresso tutto il suo dispiacere.

Le parole di Jovanotti

“Ieri sera, sceso dal palco, mi hanno dato la notizia che è stato cancellato il Jova Summer Party di Barletta”, esordisce con queste parole Lorenzo Jovanotti, in un video che ha tenuto a condividere su Instagram per spiegare come sono andate le cose, ma anche per rivolgersi direttamente ai suoi tanti fan, naturalmente delusi dalla notizia dell’annullamento del concerto.

“Mi hanno confermato che a Barletta non si suona, c’è una disposizione di legge perché pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante dove avremmo dovuto essere noi e quindi la ASL ha deliberato che non si può suonare“, spiega ancora, precisando: “Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge”.

“Prendo atto, con grandissimo dispiacere, perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi… è un disagio, mi dispiace tantissimo. Mi dispiace per il mio pubblico, mi dispiace per le persone che avevano deciso di esserci, tantissime”, dice ancora, concludendo: “Non so quali decisioni verranno prese nelle prossime ore, vi terrò informati”. L’artista ha anche precisato nel post che la Trident Music, che organizza l’evento, fornirà tutti i dettagli sul rimborso dei biglietti.

Perché il Jova Summer Party di Barletta è stato annullato

La decisione di cancellare il maxi evento è stata formalizzata durante la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza convocata in Prefettura. La ASL BT ha dato parere negativo, dopo i controlli ambientali condotti da Arpa Puglia seguiti a un esposto formale.

Impossibile dare l’ok al concerto di Jovanotti perché nell’area dell’ex Cartiera, sito industriale dismesso dove era previsto. il concerto, è stato rinvenuto un piccolo frammento di materiale contenente amianto nei pressi dell’ingresso. Nonostante i rilievi dell’aria abbiano confermato una concentrazione di fibre pari a zero, le autorità sanitarie hanno preferito non correre alcun rischio, ponendo un veto.

Il timore principale era che il calpestio continuo di 33mila persone potesse sbriciolare eventuali altri residui nascosti nel terreno, provocando una pericolosa dispersione nell’ambiente. Da qui la conferma, anche da parte della Trident Music, della cancellazione dell’evento, valutando la possibilità di recuperare la data il prossimo 19 settembre a Bari qualora si trovasse uno spazio che possa ospitare adeguatamente il Jova Summer Party.