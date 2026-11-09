“Non accettiamo il tutore di Barbara D’Urso”, come sta Ornella Muti e cosa ha deciso sul ritiro

Come sta Ornella Muti dopo l'infortunio a Ballando con le Stelle? Pasquale La Rocca svela tutto sul possibile ritiro e chiarisce lo scontro con Barbara D'Urso

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IPA Ornella Muti tra le braccia di Pasquale La Rocca

“Avete accettato il tutore di Barbara D’Urso?”. La domanda di Alberto Matano a La Vita in Diretta ha riacceso la tensione tra la giurata e Ornella Muti. A rispondere è stato Pasquale La Rocca che ha svelato come sta l’attrice dopo l’infortunio alla spalla e la sua decisione in merito al ritiro.

Ornella Muti si ritira da Ballando con le Stelle? Come sta dopo l’infortunio

Ornella Muti tornerà a ballare oppure lascerà Ballando con le Stelle? È questa la domanda che continua a circolare dopo l’ultima puntata del dancing show di Milly Carlucci. Quando l’attrice ha dovuto interrompere la propria esibizione dopo appena pochi secondi a causa di un forte dolore alla spalla.

L’infortunio, avvenuto durante le prove insieme a Pasquale La Rocca, ha messo seriamente in discussione la sua permanenza nel programma del sabato sera. Barbara D’Urso ci ha ironizzato su, facendo riferimento al suo infortunio di un anno fa e offrendo alla Muti un tutore avanzato.

Un tutore che però Ornella non ha di certo intenzione di prendere in prestito. “Non accettiamo nessun tutore”, ha sentenziato Pasquale La Rocca a La Vita in Diretta, dove è stato ospite nella puntata di lunedì 9 novembre.

Il ballerino ha fornito aggiornamenti sulle condizioni della sua partner, confermando che per il momento gli allenamenti sono stati sospesi. “Ci tengo a dire che Ornella sta recuperando, oggi non ci siamo allenati e ovviamente prenderemo un po’ di riposo ma lei è così determinata, lei ha uno spirito di una vera combattente e quindi è decisa a ritornare”, ha assicurato.

Parole che lasciano ben sperare e che sembrano allontanare, almeno per il momento, l’ipotesi di un ritiro definitivo. Secondo il maestro, Ornella Muti non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi, nonostante le difficoltà fisiche che sta affrontando.

La stessa attrice, però, ha preferito mantenere un atteggiamento più prudente. Raggiunta dall’inviata Raffaella Longobardi, ha ammesso di essere ancora dolorante e di non sentirsi pronta a riprendere gli allenamenti. “Per il momento sto ferma, non sto bene”, ha confessato la Muti.

Una dichiarazione che conferma quanto la situazione sia ancora delicata. La volontà di tornare in pista non manca, ma molto dipenderà dai tempi di recupero e dalle condizioni della spalla.

Insomma, per ora, nessun ritiro ufficiale da Ballando con le Stelle. La speranza di Pasquale La Rocca è quella di poter tornare a esibirsi insieme alla sua partner già nella prossima puntata. Intanto il 37enne si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa in merito al suo ennesimo scontro con la D’Urso.

Pasquale La Rocca chiarisce lo scontro con Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha registrato ottimi ascolti tv, Barbara D’Urso ha rivolto alcune critiche a Ornella Muti. Ha messo in discussione non soltanto la qualità delle sue esibizioni ma anche i voti particolarmente generosi ricevuti nelle settimane precedenti dagli altri giurati.

Un intervento arrivato in un momento delicato, mentre l’attrice era dolorante per l’infortunio e aveva appena interrotto la propria performance. Pasquale La Rocca ha dunque reagito con evidente nervosismo, prendendo le difese della sua partner e mostrando tutto il proprio disappunto per le osservazioni della conduttrice.

A La Vita in Diretta il ballerino ha cercato di ridimensionare quanto accaduto, chiarendo che la sua reazione era stata dettata soprattutto dall’emotività e dalla preoccupazione per Ornella, non dalla volontà di alimentare una nuova polemica con Barbarella.

“Ci tengo anche a un attimino a spiegare un po’ quella che è stata un po’ la mia reazione dettata dall’emotività di un momento, perché ho visto la mia partner in difficoltà e con le lacrime agli occhi e quindi parlare completamente di tutt’altro secondo me l’ho trovato poco carino, inadatto”, ha detto.

E ancora: “È che secondo me poteva arrivare da qualsiasi persona e mi sarei comportato, avrei reagito allo stesso modo e quindi ci tenevo a dire che non era per polemizzare ma semplicemente difendere la propria ballerina”.