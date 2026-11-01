Pasquale La Rocca a Domenica In: “Ornella Muti, la più speciale. Barbara D’Urso? Non dimentico”

Potere di Barbara D'Urso, che riesce a essere protagonista anche quando è assente dallo studio. E Pasquale La Rocca ne approfitta per sbottonarsi

IPA Barbara D'Urso

Ballando con le Stelle continua ad avere una sottotrama che ricorda vagamente (ma non troppo) le serie turche tanto care ai telespettatori Mediaset. Un “dramma della gelosia” che si consuma di sabato in sabato, e di intervista in intervista, con protagonisti tre pezzi da novanta del dancing show: Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Quest’ultimo ha concesso un’intervista a Domenica In in cui ha ribadito la sua versione dei fatti in merito al rapporto, ormai gelido, con la neo-giudice di Ballando ed ex compagna in pista, tessendo poi le lodi della sua nuova ballerina.

Pasquale La Rocca e il gelo con Barbara D’Urso

Dopo un’altra puntata di Ballando con le Stelle, come se non se ne parlasse già abbastanza, Mara Venier ha dedicato l’apertura di Domenica In al dancing show condotto da Milly Carlucci. E Barbara D’Urso è stata di nuovo protagonista, seppur assente dallo studio: dalla faida con Guillermo Mariotto, a cui ha dedicato un piccato video notturno e finito nel mirino degli ospiti, al gelo con Pasquale La Rossa, continua a tener banco alimentando il dibattito sui social come in TV.

Il coreografo e ballerino, che con lei ha fatto coppia nella precedente edizione di Ballando, ha concesso un’intervista alla padrona di casa, tornando a precisare la propria posizione. A suo dire, il rapporto con la D’Urso si è raffreddato non per cause particolari, ma per un “allontanamento” del tutto naturale, dovuto agli impegni di entrambi.

“Ci tengo a precisare che non rinnego assolutamente nulla di quello che ho vissuto con Barbara – ha detto -. Abbiamo vissuto cose molto intense, tensioni, gioie litigi. È stato un bellissimo capitolo che custodisco nel mio cuore. È chiaro che finisce Ballando, sai gli impegni la distanza…”. Poi ha aggiunto “Il rapporto si è un po’ raffreddato perché non siamo rimasti in contatto (…). Ci siamo un po’ allontanati e ci siamo rivisti direttamente alla prima puntata”.

Un’amicizia sfumata, su cui si abbatte l’ombra di una presunta “gelosia”, termine che Barbarella aveva già criticato aspramente. “È iniziato Ballando e sono rimasto un po’ dispiaciuto da questo atteggiamento, che non sembra essere accogliente nei miei confronti e soprattutto nei confronti di Francesca [vero nome di Ornella Muti, ndr]. (…) Non mi sarei aspettato un trattamento di favore, ma mi sarei aspettato sincerità, che forse non è ancora arrivata dopo cinque puntate. Io le voglio bene e non dimentico”.

Dire e non dire, continuando a mettere paglia su un fuoco che probabilmente non smetterà di bruciare fino alla proclamazione del vincitore. La Rocca ritiene che “è come se non esternasse quello che in quel momento sta provando”. “Non si può provare indifferenza dopo quello che c’è stato tra me e lei”, ha concluso.

Le lodi per Ornella Muti

Al centro di questa “schermaglia amorosa” c’è la presenza di Ornella Muti, che ha sparigliato le carte di un rapporto che sembra non aver possibilità di ritorno. E il coreografo ne ha approfittato per tessere le lodi della sua nuova ballerina, definendola “la più speciale che ho incontrato in questo lungo cammino”.

“È una donna fragile dall’animo gentile, sensibile. Una donna molto profonda, che ti fa innamorare lei. È lì e tu vuoi proteggerla e abbracciarla in ogni momento (…). È meravigliosa, mi sta in qualche modo ispirando anche nel creare. La trovo una musa. (…) È un amore verso una persona che riesce a darti così tanto, pur non parlando e guardandoti, essendo presente con te nella sala prove e in pista. Questo suo affidarsi a me è stato speciale”.

L’attrice ha risposto al compagno in collegamento telefonico: “Sono molto grata delle sue parole. Mi riempiono di gioia, di allegria e mi danno la forza di fare questo programma”.