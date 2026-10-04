Domenica In, anticipazioni del 4 ottobre: i Pooh ospiti di Mara Venier

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Musica, grandi protagonisti della televisione, attualità e quel pizzico di leggerezza che non può mancare nel pomeriggio della domenica. Mara Venier torna domenica 4 ottobre con una nuova puntata di Domenica In, come sempre pronta ad accogliere il pubblico di Rai1 a partire dalle 14.00, insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Un appuntamento particolarmente ricco, che spazierà dai grandi successi dei Pooh alle emozioni di Ballando con le Stelle, senza dimenticare l’approfondimento sul caso Garlasco. Per Mara Venier si tratta della seconda puntata della nuova stagione, quella che celebra un anniversario decisamente speciale: i 50 anni di Domenica In, storico programma della televisione italiana nato il 3 ottobre 1976.

Domenica In, le anticipazioni del 4 ottobre

Tra i protagonisti più attesi della puntata del 4 ottobre ci saranno i Pooh, pronti a regalare al pubblico un viaggio nella loro lunghissima carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli porteranno nello studio di Domenica In alcuni dei brani che hanno segnato la storia del gruppo e della musica italiana: da Uomini soli a Pensiero, passando per l’immancabile Chi fermerà la musica.

Non sarà però soltanto un momento dedicato alla nostalgia e ai grandi successi del passato. I Pooh presenteranno anche Banda nel vento, il nuovo libro fotografico che racconta circa sessant’anni della loro storia attraverso immagini, molte delle quali inedite. Un racconto che si intreccia con quello dell’Italia e dei suoi cambiamenti, tra musica, costume e ricordi di diverse generazioni.

Grande spazio sarà riservato anche a Ballando con le Stelle, dopo il debutto della nuova edizione andato in onda sabato 3 ottobre. Lo spazio “Amici miei” diventerà così l’occasione per commentare quanto successo sulla pista da ballo e ritrovare alcuni dei protagonisti dello show.

Nel salotto di Mara Venier arriveranno Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini e Jimmy Ghione. E con loro ci saranno anche Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, coinvolti nel nuovo meccanismo legato al tesoretto. Una reunion per commenti, retroscena e qualche reazione a caldo sul programma.

Il caso Garlasco e lo spazio dedicato all’attualità

Il pomeriggio cambierà poi decisamente tono quando Domenica In tornerà a occuparsi del caso Garlasco. Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno gli ultimi sviluppi della vicenda insieme a Salvo Sottile e Rita Cavallaro, mentre in collegamento interverrà il generale Luciano Garofano.

L’approfondimento conferma la volontà della trasmissione di alternare intrattenimento e attualità, una delle caratteristiche della cinquantesima edizione del programma. Accanto alle interviste e allo spettacolo trova infatti spazio anche “la notizia” della settimana, affrontata insieme agli ospiti in studio.

Non mancheranno momenti più leggeri: Enzo Miccio tornerà con la sua “Top5”, dedicata alle notizie e alle curiosità provenienti dal mondo della moda e dello spettacolo. Per il “Pranzo della domenica”, invece, Savino Zaba sarà in collegamento dalla Riviera romagnola, dove incontrerà Mirko Casadei, figlio dell’indimenticato Raoul Casadei, insieme alla sua orchestra. In studio ad accompagnare la puntata ci sarà inoltre la nuova band di Domenica In, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Il finale porterà invece Mara Venier idealmente fuori dallo studio: è previsto infatti un collegamento con il Foro Italico di Roma, dove è in corso la quindicesima edizione di Tennis & Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e alla salute.