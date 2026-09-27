Chi è Timothy Cavicchini, il nuovo cantante di Domenica In

Voce rock, lunga gavetta e un passato nei talent: Timothy Cavicchini entra nella squadra di Mara Venier e si prepara a diventare una presenza fissa della domenica di Rai 1

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Timothy Cavicchini

Una nuova presenza musicale entra nel salotto di Domenica In. Per l’edizione 2026-2027 Mara Venier ha scelto Timothy Cavicchini come voce della band in studio, affidandogli uno spazio che nelle prossime settimane potrebbe renderlo molto più familiare al grande pubblico. Perché il suo nome, in realtà, non arriva dal nulla: Cavicchini ha già attraversato talent, concerti, dischi e palchi televisivi, costruendo negli anni un percorso molto legato al rock.

Per lui, però, questa volta cambia tutto. Non c’è una gara da vincere e nemmeno una giuria da convincere: il cantante entra direttamente nella macchina di uno dei programmi più longevi della Rai, con il compito di accompagnare ospiti, interviste e momenti di spettacolo.

Chi è Timothy Cavicchini

Classe 1984, Timothy Cavicchini è nato a Mantova e ha iniziato a fare musica quando era ancora molto giovane. Prima lo studio del pianoforte, poi le prime band e i concerti: il palco è diventato presto una costante della sua vita.

Il momento che lo ha portato davanti a un pubblico nazionale è arrivato nel 2013 con The Voice of Italy. La sua vocalità graffiante e il repertorio rock gli hanno permesso di arrivare fino alla finale, nella squadra di Piero Pelù. Cavicchini chiuse quell’edizione al secondo posto, risultato che gli regalò una forte visibilità e diede una spinta concreta alla sua attività musicale.

Negli anni successivi ha continuato a lavorare tra progetti personali e collaborazioni, pubblicando nuovi brani e portando avanti l’attività live. Ha tentato anche la strada di Sanremo Giovani e nel 2019 è tornato in tv partecipando ad All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker.

Il suo percorso discografico non si è fermato. Dopo diversi singoli, nel 2025 ha pubblicato Servirebbe un miracolo, album di inediti che ha segnato una nuova tappa della sua carriera. Poco meno di un anno dopo è arrivata la chiamata di Rai 1.

Il nuovo volto della band di Domenica In

L’ingresso di Cavicchini coincide con una novità importante nella parte musicale del programma domenicale del primo canale. A lasciare il posto è infatti Stefano Magnanensi, storico collaboratore di Mara Venier, che dopo molte stagioni ha deciso di fermarsi e dedicare più spazio alla propria vita personale.

Il saluto è stato tutt’altro che freddo, sia da parte del Maestro che di zia Mara. Magnanensi ha infatti raccontato sui social la sua scelta con parole molto affettuose nei confronti della conduttrice e ha accolto con ironia anche l’arrivo del nuovo cantante. Un passaggio di testimone sereno, dunque, che apre la porta a un’impronta musicale diversa.

Cavicchini porta in studio un’immagine più rock e una presenza scenica ben riconoscibile. Per chi lo ricorda dai tempi di The Voice, sarà interessante ritrovarlo in una veste completamente nuova.

La vita privata e i figli di Timothy Cavicchini

Quando si spengono le luci del palco, Timothy Cavicchini tende invece a proteggere molto la sua sfera personale. In passato è stato sposato e successivamente ha avuto una relazione con Angela Bonfante, ma non ha mai trasformato la propria vita sentimentale in materiale da copertina.

Il legame più forte resta quello con i figli Dante e Achille, ai quali ha dedicato anche il brano Stabile. La paternità è uno degli aspetti che l’artista racconta con maggiore trasporto, pur mantenendo sempre una certa discrezione.

Ora per lui si apre una fase diversa, molto più esposta al grande pubblico del pomeriggio di Rai 1. A Domenica In sarà in studio ogni settimana e, tra una canzone e l’altra, potrebbe diventare uno dei volti più riconoscibili della nuova stagione. E chissà che Mara Venier, con la sua proverbiale curiosità, non riesca prima o poi a fargli raccontare qualcosa in più.