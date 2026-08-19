Frank Beard, la causa della morte del batterista degli ZZ Top: le cure e i concerti annullati

Frank Beard, batterista degli ZZ Top, è morto a 77 anni per problemi di salute. La band, dopo la scomparsa, ha annullato i concerti

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IPA Frank Beard

Si è spento a 77 anni Frank Beard, storico batterista della band ZZ Top. L’annuncio è arrivato con un post sui social firmato da Billy F. Gibbons, compagno di palco e di vita musicale, che ha comunicato ai fan anche la decisione del gruppo di annullare tutti i concerti previsti.

Frank Beard, l’annuncio e le cause della morte

Frank Beard, batterista e membro della celebre rock band ZZ Top, è morto a 77 anni. Al momento non sono note le cause della morte, ma il musicista stava ricevendo delle cure palliative nel suo ranch a Richmond, in Texas. I problemi di salute del rocker erano già noti ai fan: nel 2025 aveva interrotto temporaneamente il tour per problemi a piede e caviglia e, soprattutto, all’inizio di agosto 2026 aveva nuovamente lasciato il tour per condizioni mediche non specificate.

La notizia della scomparsa è stata data sui social da Billy F. Gibbons, frontman e chitarrista del gruppo rock texano: “Oggi, Elwood (Elwood Francis, il bassista che si era unito a Gibbons e Beard, dopo la morte di Dusty Hill nel 2021, ndr.) ed io abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi e un grande e vero figlio del Texas. Il suo backbeat inconfondibile è stato la chiave per tenere gli ZZ sempre al top”.

A seguito della scomparsa di Beard, gli ZZ Top hanno cancellato i concerti previsti a Salt Lake City e Colorado Springs. Il tour The Big One! riprenderà nel weekend con due date ad Austin City Limits, uno dei luoghi preferiti dal batterista scomparso. Non si hanno invece notizie in merito ai funerali di Frank Beard, che potrebbero comunque svolgersi in forma privata sotto esplicita richiesta della famiglia dell’artista.

Chi era Frank Beard, il batterista degli ZZ Top

Frank Lee Beard, nato l’11 giugno 1949 a Frankston, in Texas, entrò a far parte degli ZZ Top nel 1969, praticamente fin dalla nascita della formazione. Per decenni è stato curiosamente l’unico componente del trio a non sfoggiare la lunghissima barba diventata uno dei tratti distintivi del gruppo, nonostante il suo cognome, “Beard”, significhi proprio “barba” in inglese. Considerato uno dei batteristi più versatili e talentuosi della storia, aveva uno stile molto riconoscibile, che ha ispirato diverse generazioni di artisti.

Nel corso della sua carriera con gli ZZ Top ha contribuito a un successo internazionale straordinario: la band ha venduto circa 50 milioni di album nel mondo, di cui 25 milioni negli Stati Uniti, conquistando otto brani nella Top 40, sei numeri uno nella classifica Mainstream Rock Songs e tre MTV Video Music Awards. Il 15 marzo 2004 Beard è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame insieme agli altri due membri della storica formazione.

Con lui facevano parte del gruppo anche Billy Gibbons alla voce e chitarra e Dusty Hill al basso. Tra gli album ormai cult degli ZZ Top si ricordano Tres Hombres ed Eliminator, ancora oggi uno dei dischi rock più venduti di sempre. Tra i brani, invece, si annovera La Grange, diventato un vero e proprio manifesto generazionale.