Paola Barale si trasforma a 55 anni: uno schianto su Instagram

Paola Barale mostra su Instagram la sua trasformazione: capelli biondi lunghissimi, body nero, gambe seriche in primo piano e scarpe esagerate. Il commento di chi assiste alla metamorfosi è chiaro: “Guarda che figa che sei“. Anche se la battuta ironica non manca.

Paola Barale, capelli lunghi e gambe in vista

Paola Barale non finisce mai di stupirci e a 55 anni lascia senza fiato con un nuovo look sensazionale. La showgirl è volata a Berlino dove è protagonista di un servizio fotografico, prontamente documentato sul suo profilo Instagram. Paola svela cosa accade tra uno scatto e l’altro. Sdraiata su un letto, si diverte a coccolare un tenero gattino nero. Il suo outfit è da capogiro: top nero che mette in evidenza i suoi numerosi tatuaggi, mini gonna gialla con piume, i capelli lunghissimi (lei che di solito ha un caschetto corto) e uno smokey eye che rende il suo sguardo ancora più profondo. Semplicemente irresistibile.

Ma il bello deve ancora venire, quando la Barale condivide un altro video del set. Questa volta è seduta su una sedia mentre la Patty, la sua make up artist ed hair stylist, dà gli ultimi ritocchi alla nuova acconciatura. Le lunghe ciocche platino ricadono sul décolleté e compare un’imponente frangia. Paola indossa solo il top nero e un paio di scarpe rosa cipria con cinturino alla caviglia dal plateau esagerato, mentre le gambe lunghissime sono le vere protagoniste. A completare il nuovo look ci sono dei maxi occhiali squadrati con lenti rosa.

Paola Barale in versione cugina di Paris Hilton

La Barale sembra divertirsi moltissimo, complice la battuta fuori campo: “Sai chi mi sembri? La cugina di Paris Hilton a Berlino. Guarda che figa che sei. Come onnnnnn”. I suoi follower sono estasiati e deliziati dal mix di ironia e bellezza che traspare in questo video.

C’è chi scrive: “Tu sei la cugina figa! ❤️👏”, “Pazzesca”. Qualcuno le fa la proposta: “Ci fidanziamo?”, altri le chiedono: “Ma quanti anni hai???❤️💯”. Nessuno crede che abbia già 55 anni. “E le ventenni , zitte 🥊”, scrive infatti un fan. Inutile dire che la sua splendida forma fisica susciti un poco di invidia: “No vabbè e la cellulite niente 😂😂😂😂bellissima topppppppppoo”. “Manco un filino della nostra amica cellulite 😍😍fighissima ❤️”. “Che gambe pazzesche”.

Paola Barale, il nuovo look divide

Ma non le viene risparmiata qualche critica, in particolare per le scarpe. “Bellissima Paola😍 le scarpe anche no 😣”, giudizio condiviso anche da altri: “anche io le ho trovate inadatte per Paola. Ha gambe molto magre e con quelle scarpe sembra una Bratz. Meglio con una scarpa un po’ meno mastodontica”.

