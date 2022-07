Paola Barale, la verità su Raz Degan. “Mi hanno offerto cifre da capogiro e ho rifiutato”

Fonte: IPA Paola Barale a 54 anni: camicia trasparente e lingerie a vista

Paola Barale ha smesso di fare televisione all’improvviso e questo ha sempre suscitato una certa curiosità da parte del pubblico. Era uno dei volti più amati del piccolo schermo, la sua carriera era sulla cresta dell’onda eppure, a un certo punto, il nulla. Si è dedicata ad altro, nel frattempo, concentrandosi su sé stessa e sul teatro, suo grande amore e fonte di successo e soddisfazioni. Ma cosa si cela dietro il suo addio alla televisione ed è vero che c’entra la storia con Raz Degan? La Barale si è tolta qualche sassolino nell’ultima intervista rilasciata al Corriere.

Paola Barale e la decisione di lasciare “Buona Domenica”

“Con il teatro sta andando come con la televisione: sto diventando brava. Sono soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”, ha affermato Paola Barale nella sua ultima intervista. Le situazioni a cui si riferisce sono quelle che l’hanno spinta in qualche modo ad allontanarsi dal piccolo schermo, sebbene ai tempi (come dimenticare Buona Domenica) quella sembrava essere la sua strada. Tutti amavano Paola Barale, eppure ha detto addio a quel mondo.

Paola ha definito l’addio a Buona Domenica la sua “sliding door”, citando il celebre film. Uno di quei momenti della vita cruciali in cui compi una scelta che definirà il tuo percorso. E in effetti dopo quell’esperienza non ne sono arrivate altre, sancendo definitivamente il suo allontanamento dal piccolo schermo.

Paola Barale, la verità Raz Degan e l’addio alla tv

C’è una voce che tuttora circola insistentemente su Paola Barale e la sua decisione di lasciare la televisione e ha a che fare con Raz Degan, modello e poi vincitore di una storica edizione dell’Isola dei Famosi, nonché suo ex grande amore. La loro è stata una storia travolgente, passionale e a tratti tormentata che ha dominato a lungo le pagine di gossip e sì, in molti credevano (e pensano ancora oggi) che da lui sia dipesa la scelta di dire addio ai programmi tv.

“No, lui arrivò un anno dopo – ha spiegato la Barale nell’intervista al Corriere -. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”. Nessun legame, dunque, con quella relazione durata dal 2022 al 2008, sulla quale tra l’altro si era sbilanciata nel salotto di Verissimo: “Quando mi chiedono in che rapporti siete, non riesco a parlare di queste persone [Raz Degan e l’ex marito Gianni Sperti, ndr] perché in realtà non le riconosco, sono dei conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi in comune. Non li vedo, non li sento”.

Paola Barale, perché non la vedremo in un reality

Se vedessimo il nome di Paola Barale nel cast di un reality show come il Grande Fratello Vip, non ne resteremmo di certo sorpresi. Sarebbe un personaggio perfetto per un contesto del genere, una donna forte che non teme di dire la verità e che ha un grandissimo seguito di pubblico (anche sui social).

Ma perché, allora, la Barale non torna in televisione? Possibile che nessuno le abbia fatto un’offerta? Ci ha pensato la stessa attrice a sciogliere ogni dubbio: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre – ha affermato nell’intervista -. (…) I reality non hanno dei bei contenuti“. Niente da fare, dunque, per chi ancora si aspetta di vederla sul piccolo schermo (eccezion fatta per la partecipazione sporadica a show come Name That Tune o Maurizio Costanzo Show). Un’occasione persa per le grandi reti, a dirla tutta: Paola Barale ha talento e personalità da vendere e resta comunque inspiegabile la decisione di tenerla in panchina, senza affidarle un programma tutto suo.