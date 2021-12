Paola Barale, lingerie a vista e shorts in pelle a 54 anni: uno schianto

Paola Barale a 54 anni: camicia trasparente e lingerie a vista

Paola Barale a 54 anni è una favola e lo dimostra con un look rock, com’è nel suo stile, capace di accendere la passione con le più sofisticate armi di seduzione, dalla camicia in tulle trasparente che svela la lingerie agli shorts di pelle nera.

Paola Barale è stata ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. E per l’occasione ha scelto di presentarsi con un outfit grintoso che mette in risalto la sua forma fisica perfetta. La showgirl ha messo in ombra anche Michelle Hunziker, presente anche lei alla serata.

Paola Barale, la camicia trasparente di Parosh

Paola ha dunque optato per una camicia bon ton, con maniche a sbuffo e fiocco al collo, un modello particolarmente amato dalle teste coronate, da Kate Middleton a Letizia di Spagna. Entrambe per altro ne hanno appena sfoggiato di nuove nei giorni scorsi.

La Barale dunque sceglie una camicia di grande tendenza, ma la sua ha una particolarità. Infatti, è realizzata in chiffon nero trasparente con piccoli pois rossi. Il dettaglio trasforma la blusa bon ton in un top seducente che svela la lingerie nera e di conseguenza il perfetto décolleté della showgirl. Oltre ai tatuaggi a forma di cuore che ha sulle spalle.

Paola Barale, shorts in pelle e stivali

La showgirl abbina la camicia a un paio di shorts in pelle nera, svasati e corti ben al di sopra del ginocchio (come già altre volte ha sfoggiato). L’intero look è firmato Parosh. Sotto ai pantaloncini indossa un paio di calze nere, leggere, e degli stivali alti ma senza tacco, di Bruno Bordese.

Completa l’outfit un cappello grigio, dalla tesa larga, realizzato da Ilariusss. Perfetto per il suo caschetto biondo, sfilacciato.

Paola Barale batte Michelle Hunziker

Paola Barale a 54 anni ruba così la scena a Michelle Hunziker (44 anni) che, pur sempre bellissima, sfoggia un look non all’altezza della collega. La presentatrice svizzera ha infatti scelto un maglione fucsia e dei pantaloni in pelle nera.

Paola Barale, il successo del Maurizio Costanzo Show

La presenza della Barale ha sicuramente contribuito al successo del Maurizio Costanzo Show che ha chiuso questa edizione confermandosi al vertice della seconda serata. . Il talk più longevo della TV, nel corso di sei puntate ha registrato una media di 900.000 spettatori con il 13.22% di share.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha così commentato: “Nessuno – come Maurizio Costanzo, con il suo inimitabile talk – sa essere in sintonia e raccontare il Paese con tanta maestria. Lo conferma il successo della 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show, appena conclusosi su Canale 5. Un appuntamento autorevole e amatissimo, che tornerà ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset dallo storico palco del Teatro Parioli di Roma, nel corso della prossima stagione televisiva”.