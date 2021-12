Kate Middleton, la camicia a fantasia che fa impazzire tutte e costa 163 euro

Kate Middleton, il cappotto fucsia da sogno e i boccoli esagerati

Kate Middleton ancora una volta detta tendenza in fatto di stile indossando una camicia fantasia paisley, di Ralph Lauren, che costa 139 sterline (circa 163 euro).

Kate Middleton si è dunque presentata al The World’s Leading Museum Of Art And Design (V&A) di Londra, di cui è madrina, per visitare la mostra Fabergé in London: Romance to Revolution. Come è noto la Duchessa di Cambridge ha una laurea in storia dell’arte ed è molto interessata a tali temi.

Kate Middleton, camicia psichedelica di Ralph Lauren

Per essere in linea con l’esposizione, Kate ha quindi deciso di indossare una nuova camicia di Ralph Lauren dallo stile retrò, che richiama le atmosfere degli anni Settanta. La blusa ripropone la fantasia paisley, sui toni del rosso, viola, blu e verde bosco.

La camicia scelta da Kate però ha un dettaglio bon ton. Infatti, ha il fiocco al collo che però tiene annodato come se fosse una cravatta. Esattamente come ha fatto Letizia di Spagna qualche giorno fa con la camicia bianca di Hugo Boss.

La camicia col fiocco è per altro un must have della Duchessa di Cambridge, celebre quella ciclamino di Gucci che ha sfoggiato in varie occasioni e che anche Melania Trump aveva. Per altro questo modello estremamente elegante era uno dei più amati da Lady Diana, cui evidentemente la moglie di Will si ispira.

Che cos’è il paisley

Ma a colpire è indubbiamente la fantasia. Il paisley è un disegno ottenuto raffigurando il boteh o buta, un motivo vegetale a forma di goccia, di origine persiana. Questi disegni si diffusero con successo in Occidente tra il XVIII e il XIX secolo, per tornare di moda negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, divenendo simbolo della cultura psichedelica.

Kate Middleton, i pantaloni Seventies

Kate ha abbinato la sua blusa a fantasia psichedelica a un paio di pantaloni blu, a vita alta e lunghi fino ai piedi, a gamba larga sul modello Seventies per rimanere in tema. Mentre una cintura in pelle con fibbia d’oro esalta il punto vita. A dare slancio alla figura ci pensano un paio di décolletée in suede.

I capelli sono raccolti in una coda di cavallo che rende ben visibili gli orecchini a cerchio, mentre dalla mascherina scura è evidente il blush rosa.