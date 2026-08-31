Stefano De Martino conferma i Maneskin a Sanremo 2027, il colpaccio con la reunion della band

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IPA Stefano De Martino riporta i Maneskin a Sanremo

Il Festival di Sanremo firmato Stefano De Martino si preannuncia ambizioso. Al debutto nelle vesti di conduttore e direttore artistico, l’ex ballerino sembra intenzionato a lasciare subito il segno, costruendo un’edizione capace di mescolare grandi nomi italiani e presenze internazionali.

In attesa di capire se si concretizzerà l’ipotesi Dua Lipa nel ruolo di co-conduttrice, arriva una prima conferma di peso: i Maneskin torneranno insieme sul palco dell’Ariston. Una reunion particolarmente attesa, che riporterà Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio proprio nel luogo in cui, con la vittoria del 2021, aveva preso il via la loro definitiva consacrazione.

Stefano De Martino a Sanremo 2027 con i Maneskin

I Maneskin torneranno insieme al Festival di Sanremo nel 2027, ritrovandosi all’Ariston dopo la lunga pausa che ha portato i quattro componenti a concentrarsi sui rispettivi progetti.

Ad anticipare quella che si candida a essere una delle reunion più attese della prossima edizione è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio. “Tra gli ospiti ci saranno i Maneskin e star internazionali”, ha annunciato De Martino in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Per il momento i dettagli sono pochi. Non è stato chiarito in quale serata si esibirà la band né quale sarà la formula scelta per il ritorno sul palco. Anche dai canali social ufficiali del gruppo non sono arrivate ulteriori indicazioni.

De Martino, intanto, sta lavorando alla costruzione del suo primo Festival da direttore artistico. “Ora sto lavorando su due macro-temi: l’intrattenimento, ovvero conduzione e show, e il cast musicale. Siamo a buon punto su entrambi”, ha spiegato.

La presenza dei Maneskin rappresenta però già un primo colpo importante. Perché proprio Sanremo ha segnato uno dei momenti decisivi della loro carriera. Nel 2021 la band ha vinto il Festival con Zitti e buoni, prima di conquistare, pochi mesi dopo, anche l’Eurovision Song Contest.

Da quel momento la dimensione del gruppo è cambiata radicalmente. Tour internazionali, classifiche mondiali e numerosi riconoscimenti hanno portato i quattro ragazzi romani a diventare una delle realtà italiane più conosciute all’estero.

Dopo Sanremo e l’Eurovision sono arrivati anni particolarmente intensi. Nel gennaio 2023 i Maneskin hanno pubblicato Rush!, il loro terzo album in studio, accompagnato da singoli come Mammamia, Supermodel e The Loneliest.

Il successo ha superato rapidamente i confini italiani. Tra i riconoscimenti conquistati dalla band ci sono anche due MTV Video Music Awards: Best Alternative per I Wanna Be Your Slave nel 2022 e Best Rock Video per The Loneliest nel 2023. A questi si è aggiunta la nomination come Best New Artist ai Grammy Awards.

Poi la pausa. Una decisione che ha inevitabilmente alimentato, nel tempo, le voci su un possibile scioglimento del gruppo, mai ufficializzato dai diretti interessati. I quattro hanno invece utilizzato questo periodo per dedicarsi a esperienze individuali.

A intraprendere il percorso solista più esposto è stato soprattutto Damiano David, che nel 2025 ha pubblicato l’album Funny Little Fears, portando poi il progetto sui palchi italiani e internazionali.

Reunion sì, ma il futuro della band resta da scrivere

Il ritorno a Sanremo assume quindi un significato particolare. Sarà l’occasione per vedere nuovamente insieme Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, ma non rappresenta, almeno per ora, l’annuncio di una reunion definitiva dei Maneskin.

De Martino ha parlato della band esclusivamente come ospite del Festival. Nessun riferimento, dunque, a un nuovo album, a singoli inediti o a un possibile tour. Il futuro musicale dei quattro insieme resta ancora tutto da definire.