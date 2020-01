Don Matteo: chi è Lara Carnevale, la compagna di Simone Montedoro

editato in: da

Lara Carnevale è la compagna di Simone Montedoro, l’attore storico volto del capitano Giulio Tommasi nella serie Don Matteo e concorrente di Ballando con le Stelle nel 2017. Cosa sappiamo di lei? Prima di tutto che è nata nel 1981. Atleta professionista, ha praticato discipline come i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon.

Lara Carnevale e Simone Montedoro sono genitori di Matteo, venuto al mondo nel 2014. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo. Prima della storia con la Carnevale, Montedoro è stato legato a Manuela Arcuri.

Nonostante tra loro le cose vadano a gonfie vele, Lara Carnevale e Simone Montedoro non sono sposati. L’attore romano ha parlato di questa scelta nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa al sito TvBlog. Ha specificato che una volta il matrimonio era un viaggio verso l’indipendenza e che oggi le cose sono molto cambiate in quanto è possibile convivere. Questo mutamento, a suo dire, ha reso il passo delle nozze ancora più importante.

Tornando a Lara Carnevale ricordiamo che, archiviato il periodo sulle piste di atletica, attualmente lavora come trainer di Gyrotonic, una disciplina brevettata e ideata negli anni ’80 da Jiuliu Horvat (oggi è popolare in tutto il mondo e si basa sull’esecuzione di esercizi ritmici di allungamento e potenziamento muscolare).

La Carnevale esercita la sua attività a Ibiza e, tramite il profilo Instagram @laragyrotonicibiza, condivide dettagli relativi al lavoro. Basta dare un’occhiata agli scatti per trovare foto che la ritraggono mentre fa esercizi sulla spiaggia o intenta ad allenarsi in palestra. Non mancano ovviamente scatti del piccolo Matteo e fotografie del bambino in compagnia del padre.

Lara Carnevale, che spegnerà 39 candeline il prossimo 7 ottobre, è infatti felicissima accanto all’attore romano, classe 1973. Il volto del capitano Tommasi, che in passato ha dovuto lottare contro un linfoma, ha parlato del figlio e della compagna giusto pochi mesi fa quando, ospite di Storie Italiane, ha sottolineato – ironizzando sul nome del figlio, a dir poco legato alla serie televisiva che gli ha regalato la fama – che per lui Lara e Matteo sono tutto.