Costumi di Carnevale per bimbi da acquistare online

Supereroi, piratesse e unicorni: ecco i costumi di Carnevale da acquistare online per far felici i bimbi di tutte le età

Supereroi, principesse e i personaggi dei cartoni animati più amati: Carnevale è una festa molto attesa dai bambini, perché è l’occasione per trasformarsi e giocare con la fantasia.

Per i più piccoli esistono molte scelte in fatto di costumi di Carnevale, che spesso seguono le tendenze del momento, ma ci sono anche maschere consolidate che ormai sono dei veri e propri classici. Ecco cinque costumi di Carnevale per trasformare i sogni dei bambini in realtà.

Costume di Carnevale Batman

Fonte: AMAZON

Trasformarsi in un supereroe è il sogno di molti bambini e in questo ambito la scelta è davvero ampia. Immancabile nella lista dei più amati è Batman con il suo abito dai toni scuri che richiama i colori di un pipistrello. Dettaglio aggiuntivo: ha i muscoli in rilievo.

Costume di Carnevale Pj Mask

Fonte: AMAZON

Bambini che combattono contro i cattivi? I Pj Mask da qualche anno sono uno dei cartoni animati più amati. E piacciono in maniera trasversale. Impossibile per i bimbi resistere alla tentazione di trasformarsi in uno dei tre personaggi protagonisti delle avventure. In questo caso il travestimento è quello per Gattoboy, ma sono disponibili anche i costumi da Gufetta e da Geco.

Costume di Carnevale Piratessa

Fonte: AMAZON

Una vera e propria corsara con tanto di bandana in testa e fascia in vita con la stessa fantasia: per le bimbe che si divertono a immaginare avventure straordinarie e a solcare i mari alla ricerca di tesori il costume di Carnevale da Piratessa è la scelta perfetta.

Costume di Carnevale Unicorno

Fonte: AMAZON

Gli Unicorni non passano mai di moda, anzi se mai negli ultimi anni sono diventati sempre più popolari per grandi e piccini. Il costume di Carnevale per trasformarsi in queste creature leggendarie ricche di fascino e magia è composto da un grazioso cerchietto e da un abito sontuoso ed elegante.

Costume di Carnevale Bing

Fonte: AMAZON

Tra i più piccoli è il personaggio più amato: Bing, dolce protagonista di tantissime storie che piacciono tanto ai bambini. Il suo costume ne ricrea le dolci fattezze ed è composto dalla tutina che indossa il personaggio e da un cappellino con tanto di orecchie e musetto del simpatico coniglietto.

