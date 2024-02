Carnevale 2024, costumi e travestimenti per essere glamour

Ecco tutte le idee di look per costumi di carnevale super glam!

Fonte: Getty Images Idee per i costumi di carnevale 2024

Il carnevale sta per arrivare: meglio farci trovare pronte con dei travestimenti davvero glamour e che lasceranno senza parole i nostri amici e qualunque invitato ad una festa per il martedì grasso!

Costumi e travestimenti per carnevale 2024: idee da copiare

Molto spesso si pensa che sia necessario acquistare o farsi fare degli abiti per carnevale per essere sicure di fare bella figura, ma non è così: ci sono molti negozi che affittano gli abiti per le occasioni speciali come appunto le feste in maschera, e sono proprio specializzati in costumi da carnevale. Si tratta di abiti che sono dei capolavori e che possono essere noleggiati e poi resi, opzione che vi consente di fare un figurone senza tenere in casa un capo che non rimettereste mai più. Ovviamente devono essere prenotati per tempo, ma vale davvero la pena di farci un pensiero.

Abiti storici

Senza dubbio, se volete lasciare i vostri amici sbalorditi, gli abiti storici sono quelli che fanno più effetto. Sono completi di parrucche, scarpe e accessori vari e lasciano davvero senza fiato. In più, considerate che potete sempre scegliere di fare un’entrée trionfale con il vostro compagno e abbinare i vostri costumi.

Abiti tradizionali

Con gli abiti tradizionali difficilmente sbagliate: sono l’idea perfetta se volete stupire con un look davvero glam e allo stesso tempo elegantissimo. Avete solo l’imbarazzo della scelta: Pulcinella, Colombina, Pantalone… e chi più ne ha più ne metta!

Fonte: Getty Images

Abiti stravaganti

Se non vi va di andare sul tradizionale, potete sempre optare per un abito stravagante: può essere un costume ispirato allo spazio, ad un film, ad un personaggio famoso… potete prendere spunto perfino dalle favole, come hanno fatto durante il Met Gala tantissime star (indimenticabile Zendaya vestita da Cenerentola nel 2019).

Costumi e travestimenti per carnevale 2024: per tutta la famiglia

Fumetti e personaggi di fantasia

Anche i personaggi e gli eroi dei fumetti sono un validissimo spunto: anche qui potete valutare la realizzazione di costumi in coppia con il vostro partner per un effetto davvero wow! Anche qui, avete l’imbarazzo della scelta: Cenerentola e il Principe, Jack Sparrow ed Elizabeth Swan, Wonder Woman e Flash, Batman e Robin (o Batgirl)… insomma, non vi resta davvero che scegliere il vostro preferito e costruire il vostro costume!

Rivisitazione dei classici a tema

Se vi piace l’idea di vestirvi in maschera abbinando tutta la famiglia, una bella idea è quella di scegliere un tema e declinarlo per mamma, papà e i bambini, piccoli e grandi: dal look seventies, a quello dei personaggi dei cartoni animati, fino ad arrivare ai grandi classici delle saghe, da Star Wars a Harry Potter.

Costumi e travestimenti per carnevale 2024: le maschere

Se non avete voglia di realizzare un abito vero e proprio perché non avete tempo, mezzi o semplicemente voglia, ricordate che con una maschera potete davvero stupire! Potete scegliere quelle tradizionali del carnevale veneziano, oppure maschere super dettagliate e ricchissime che potete noleggiare, come vi spiegavo sopra, o ancora, se avete una buona manualità, potete farle da voi: su internet ci sono decine di tutorial per realizzare maschere anche di carta pesta o simili in casa. L’importante è prendersi con un po’ di anticipo!