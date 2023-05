Met Gala 2023, i vip più attesi (e una grande assenza). Dove seguirlo

Fonte: GETTY Le regine del Met Gala e gli abiti più iconici di sempre

Moda, bellezza e stupore: il Met Gala è uno degli eventi più attesi dell’anno, durante il quale le celeb riescono sempre a togliere il fiato. E l’edizione 2023 promette di fare altrettanto, anche se mancherà una delle regine indiscusse della serata. Una grande assenza ma anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a sfilare sul tappeto rosso dell’evento e a lasciare senza parole. Da chi ci sarà, a chi invece deluderà i fan, fino a dove seguirlo: tutto quello che c’è da sapere sul Met Gala 2023.

Met Gala, di cosa si tratta

Nato nel 1948, il Met Gala è un evento che richiama personaggi di spicco del mondo dello spettacolo (e non solo) e ha come scopo quello di raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Si tratta di un appuntamento a invito, molto esclusivo e costoso. Oltre a essere un’iniziativa con obiettivi benefici è anche una vetrina privilegiata: chi sfila (e ciò che indossa) diventa un argomento al centro delle pagine dei giornali di tutto il mondo.

Il Met Gala 2023 è dedicato a Karl Lagerfeld, stilista e fotografo scomparso nel 2019. A lui è dedicata anche la mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, visibile dal 5 maggio al 16 luglio.

Le celeb al Met Gala 2023: chi ci sarà (e chi no)

Una vera e propria parata di stelle per il Met Gala 2023: le celeb presenti saranno tantissime e, non abbiamo dubbi, anche quest’anno sapranno stupire il pubblico.

Ad affiancare Anna Wintour, nell’accogliere gli invitati sulla scalinata del museo, ci saranno 4 co-host: le meravigliose attrici Penélope Cruz e Michaela Coel, il tennista Roger Federer e la star del pop Dua Lipa.

La lista di personaggi attesi è sempre top secret fino all’ultimo, ma non sono mancate le fughe di notizie. Si parla del gradito ritorno della coppia composta da Brooklyn Beckham e Nicola Peltz che, nella passata edizione, avevano fatto la prima uscita pubblica dopo le nozze. E poi la top Cara Delevingne, che con Karl Lagerfeld ha lavorato tantissimo. Si è parlato anche molto della presenza di Kim Kardashian (che dovrebbe essere confermata): lo scorso anno aveva sfilato con uno dei più celebri abiti di Marilyn Monroe (con tanto di polemiche). Farà il suo debutto sulla celebre scalinata, a quanto pare, Paris Hilton da poco diventata mamma per la prima volta.

Non ci sarà, però, una delle regine indiscusse dell’evento: stiamo parlando di Blake Lively che ha regalato momenti indimenticabili sul red carpet (ancora oggi il cambio d’abito dello scorso anno sulla scalinata è uno dei best moment di sempre). A dirlo è stata lei stessa, come riportato da People, durante l’evento di riapertura dei Tiffany & Co. Fifth Avenue a New York, dove si è presentata con una mise da leonessa. A chi le ha fatto i complimenti per il look della passata edizione ha risposto: “Grazie, è molto dolce. Lo indosserò sul mio divano lunedì”, rivelando che di fatto non sarà lì ma seguirà l’evento. Un’assenza che fa si sentirà, perché l’attrice è sempre stata una delle più attese sulla scalinata.

E sembra proprio che a salire la scalinata ci sarà anche Choupette la gatta che è appartenuta a Karl Lagerfield.

Dove vedere il Met Gala 2023

L’appuntamento con il Met Gala 2023 è il primo maggio orario di New York, in Italia sarà possibile seguirlo sul livestream di Vogue e sulle pagine social collegate a partire dalla mezzanotte e mezza del 2 maggio.