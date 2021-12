Penelope Cruz, splendida in rosso per il tributo alla sua carriera

Una Penelope Cruz in forma smagliante, splendida in rosso, si è presentata martedì sera al Museum of Modern Art di New York City per ricevere un tributo alla sua lunga carriera.

L’attrice spagnola, classe 1974, è stata festeggiata da alcuni colleghi, tra cui Rebecca Hall, coprotagonista in Vicky Christina Barcelona, Anne Hathaway, Diane Kruger, Ricky Martin e tanti altri.

Assente il marito Javier Bardem, con il quale la Cruz è sposata dal 2010 e ha due figli, Luna e Leonardo.

Penelope è arrivata fasciata da uno splendido abito rosso scarlatto firmato Chanel, caratterizzato da una gonna spessa sollevata sul davanti e decorata con un grande fiocco rosso, schiena scoperta e spalline scintillanti simili a coralli. Il brand sponsor della serata, ha vestito tutti gli ospiti presenti al MoMA.

Penelope è reduce dal successo di critica dell’ultimo film di Pedro Almodovar, Madres paralelas, che all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, a settembre, ha ricevuto una standing ovation di nove minuti.

Rebecca Hall e il co-presidente dell’evento Ricky Martin hanno parlato del calore e della generosità di Penelope Cruz sul set, mentre la cantante Rosalía ha parlato dell’importanza del ruolo che la Cruz ha avuto nella sua educazione in Spagna e l’ispirazione che le ha trasmesso nel seguire le sue orme per diventare una star. Il suo tributo includeva una serenata improvvisata sulle note di “A Tú Vera“, che avevano cantato insieme nel film di Almodóvar del 2019 Dolor y Gloria.