Penelope Cruz, la fobia di cui soffre dopo l’incidente della sorella Monica

Penelope Cruz soffre di amaxofobia. L’attrice spagnola era ancora una bambina quando ha visto l’adorata sorella Monica, star della serie tv Paso Adelante, che veniva investita da un’auto: quello choc ha segnato a tal punto la diva di Hollywood da causarle un vero e proprio terrore del volante.

“Ho paura di guidare. – ha rivelato Penelope Cruz ad Elle – Mia sorella è stata investita da una macchina, davanti ai miei occhi, quando avevo 8 o 9 anni, ricordo ancora il cappottino rosso che indossava e per me quel giorno il mondo si è fermato. È stato un grosso trauma, perché ho visto mia sorella perdere conoscenza. In ospedale poi ero sotto choc e continuavo a ripetere a tutti “mia sorella è appena stata investita da un’auto”.

Malgrado siano passati più di quarant’anni e Monica Cruz si sia decisamente ripresa, tanto da affermarsi nello showbiz come ballerina e attrice, l’incidente è ancora ben impresso nella mente di Penelope che oggi si è detta convinta che avrebbe avuto una crisi isterica “se avessi assistito a quella terribile scena da adulta”.

Penelope Cruz crede di aver sviluppato in seguito a quell’episodio una forte sensibilità nei confronti dei sentimenti e delle emozioni delle altre persone. “Sono fortunata a essere così, ma questo mi porta a soffrire di più”, ha spiegato. “È una delle cose che provo a controllare con la terapia: lavorare su un bilanciamento di quei sentimenti, in modo da continuare a sentirli ma senza renderli miei”.

Penelope Cruz soffre quindi di amaxofobia, che non è altro che la paura di guidare. Una fobia piuttosto diffusa nel mondo, che si manifesta con ansia, tremore, sudorazione fino ad arrivare – nei casi peggiori – ad attacchi di panico. Secondo lo studio pubblicato dalla Fondazione CEA, questa fobia colpisce circa il 30% degli automobilisti.

Che cos’è l’amaxofobia

L’amaxofobia è la paura di guidare (deriva dalla parola greca amaxos, ovvero carro). È caratterizzata dalla paura persistente provocata dalla guida di un automezzo o dagli stimoli (reali o immaginati) ad essa collegati. Si riscontra sia nella popolazione femminile che in quella maschile, in tutte le fasce d’età e livelli socio-culturali.

Secondo gli studi è possibile distinguere diverse paure in merito: quella di guidare da soli in genere, in assenza di una specifica persona al proprio fianco; la paura di guidare di notte o quando é buio; la paura di guidare in autostrada e su strade a scorrimento veloce; la paura di guidare attraverso le gallerie; la paura di valicare cavalcavia e ponti, in particolare se alti o lunghi.

E poi ancora: la paura del traffico nel quale ci si può trovare bloccati o rallentati mentre si è alla guida; la paura di allontanarsi oltre ad una certa distanza da casa. Una paura a sé stante è quella di impazzire alla guida ed essere colti da un raptus rischiando, così, di investire veicoli o pedoni o trovarsi coinvolti in incidenti stradali.

All’origine di questa fobia ci sono diverse cause: i postumi di un incidente, a volte un prolungato periodo senza mettersi al volante, ma anche mancanza di autostima e altre problematiche che vanno a legare un’ansia profonda all’oggetto della guida.

I sintomi possono essere ansia, ipersudorazione alle mani, tremori, vertigini, accelerazione della frequenza cardiaca, senso di mancanza d’aria, disturbi gastrici o urinari, diarrea, nausea, senso di soffocamento, incubi prima e dopo un lungo viaggio.