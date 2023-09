Penelope Cruz, chi è sua sorella Monica bella come lei

Fonte: IPA Penelope Cruz, 10 look della diva latina che hanno fatto la storia

Penelope Cruz e Monica potrebbero essere gemelle. E invece no, sono sorelle: la prima – più famosa – è nata nel 1974 e la seconda, bellissima come lei, è invece classe 1977. Sono splendide e molto unite, anche sul lavoro. Monica è stata spesso la sua controfigura, poiché sono davvero molto simili fisicamente, ma ha anche una sua carriera di tutto rispetto che ha condotto tra la recitazione e la danza.

Chi è Monica Cruz

Nata ad Alcobendas il 16 marzo 1977, Monica è la sorella minore di Penelope Cruz. Le due sono molto simili, sia come colori che come altezza, tanto che Monica è stata la sua controfigura in Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, poiché Penelope era incinta e non riusciva più a nascondere il pancione sotto il costume di scena. La sua carriera non è stata però vissuta nell’ombra. Anzi, la minore delle due sorelle Cruz è una ballerina dal grandissimo talento. Ha infatti ballato nella compagnia di Joaquin Cortes e per moltissimi anni, dal 1995 al 2001.

In Italia è invece conosciuta per il ruolo di Silvia Juarengui in Paso Adelante, sceneggiato dei primi anni 2000 e tornato disponibile sulla piattaforma Netflix da agosto 2023. Tra gli attori presenti anche Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz e Silvia Marty, con il quale dà vita al gruppo UPA Dance, col quale vende 700000 copie solo in Spagna.

Quello di Silvia non è però l’unico ruolo importante che ha interpretato. È stata infatti uno dei volti dello spin-off Velvet Colección e nella miniserie italiana L’inchiesta – Anno Domini XXXIII. Non solo: ha anche fatto parte del cast di Madri – Una vita d’amore, resa disponibile sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Fonte: IPA

La vita privata

Della sua vita privata si conosce pochissimo poiché è nota per essere molto riservata. Monica Cruz è mamma di Antonella Cruz Sanchez, che ha avuto tramite inseminazione artificiale. È una mamma single e, nel 2014, aveva dichiarato: “Per me era troppo importante avere un figlio e non volevo aspettare ancora. Non credo che quello che ho fatto mi renda coraggiosa. Perché sarebbe più coraggioso essere una madre single piuttosto che fare un figlio con un partner? Stare in coppia e avere un figlio potrebbe invece essere più difficile, perché potrebbero nascere conflitti, soprattutto se un partner non riesce a capire l’attaccamento estremo che una donna può provare nei confronti di un figlio”

Oltre a essere una bellissima ballerina, e attrice, è anche un’abile donna d’affari che ama investire il suo patrimonio in maniera intelligente. Sembra infatti che il suo capitale sia stato costruito con ottimi investimenti fatti nel mondo del calcio, dei ristoranti e del make up.

E, a proposito di make up, pare che il beauty look sia una questione di famiglia. Come sua sorella Penelope, ha grandi occhi castani e una bellissima chioma color cioccolato che ama portare sciolta. Per quanto riguarda il trucco, preferisce calcare sugli occhi ma con la giusta eleganza. La tonalità di castano scelta per i suoi capelli è simile a quella della sorella, alla quale somiglia moltissimo. Sul red carpet, che è capitato loro di dividere, sembrano gemelle. Hanno anche un fratello Eduardo, che è un cantante e musicista.