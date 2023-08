“Paso Adelante” torna: che fine hanno fatto i protagonisti 20 anni dopo

Fonte: Getty Images "Paso Adelante", il cast: cosa fanno gli attori oggi dopo vent'anni

Il ritorno di Paso Adelante ci prende tutti per mano e ci riporta indietro nel tempo. E che salto: ben vent’anni, non proprio ieri. A suon di “uno, due, tre, quattro…” eccoci di nuovo nella scuola di danza di Madrid, dove molti di noi hanno iniziato ad appassionarsi al ballo grazie alla trama intricata di una serie incredibilmente avanguardistica per i tempi. Su Netflix, dal 1° agosto, è disponibile in Italia e in tutto il mondo. Ma che fine hanno fatto i protagonisti? Ve lo diciamo noi.

Pado Adelante, cosa fanno oggi gli attori vent’anni dopo

Chi di noi non è mai stata innamorata di Rober in Paso Adelante? Il classico personaggio, interpretato da Miguel Ángel Muñoz, misterioso, bello, da togliere il fiato. Ma che fine ha fatto l’attore (e cantante)? In realtà, molti attori e attrici del cast di Paso Adelante, nonostante il successo raggiunto all’epoca, non hanno ottenuto poi un riscontro favorevole. Nel 2004, Muñoz ha pubblicato Diras que estoy loco: dopo aver lasciato nel 2005 la serie, ha preso parte a Mis adorables vecinos, Desde que amanece apetece e I Borgia. Nel 2016, invece, ha vinto Masterchef Celebrity, che ha presentato nel 2020.

Impossibile, poi, non menzionare Monica Cruz, sorella di Penelope Cruz, che ha partecipato alle serie Velvet, La que se avecina e Aguila roja. Ma, alla fine, si è dedicata maggiormente alla famiglia. Un altro grande personaggio di Paso Adelante è stato il tormentato Pedro, interpretato da Pablo Puyol. Anche lui, come altri attori, ha proseguito la carriera prendendo parte ad alcune produzioni – oltre a dedicarsi agli spettacoli teatrali – ma senza più trovare la fama di un tempo.

Discorso diverso, invece, per l’indimenticabile Lola, i cui panni sono stati vestiti da Beatriz Luengo, che, dopo la serie, ha scelto di dedicarsi alla carriera da cantante. E per quanto riguarda Silvia Marty, ovvero Ingrid, l’amica di Lola? Non ha smesso né di recitare né di cantare, perseguendo la strada della musica e recitando in fiction come Hospital Central e Los Serrano.

Dove vedere Paso Adelante

L’arrivo di Paso Adelante su Netflix dal 1° agosto ci ha riportato a giorni felici e incredibilmente leggeri: le repliche sono sempre apprezzate, e dopo il ritorno di Gossip Girl, è il turno di un’altra serie che ha ottenuto un successo stellare in Italia. La ricetta del successo di Paso Adelante è presto detta: trama avvincente e un cast che ha saputo conquistare gli spettatori.

UPA – il nome completo è Un paso adelante – si compone di 84 episodi, 173 in Italia. Trasmessa per la prima volta l’8 gennaio 2002, dopo più di vent’anni è ancora oggi attuale. Come tutte le serie che sono riuscite a entrare nella storia. La serie ci racconta delle storie dei ragazzi che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo e delle arti e che frequentano la Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid.

Per chi lo ha già visto, è tempo di rewatch, come si suol dire in questi casi, ma per chi non ha mai avuto l’opportunità di vederlo, Paso Adelante è una serie in salsa musical che non ha niente da invidiare a Glee. Tra amicizia, amore – e tanti tradimenti – ci sono tutti i topoi classici della telenovela, ma con qualcosa in più. Erano anni diversi, i primi anni dei talent show, e in concomitanza c’era anche Amici di Maria De Filippi. E oggi? Ritroviamo lo stesso amore: quello per la musica, la danza e le arti. E il drama. Chiamateci sentimentali.