Daniela Costa, morta a 42 anni l’attrice di Paso Adelante

Fonte: Getty Images Daniela Costa e il cast di Paso Adelante

È morta a 42 anni Daniela Costa, l’attrice spagnola che ha recitato in Paso Adelante e in altre serie tv e programmi spagnoli di successo. A confermare la notizia è stato Miguel Angel Munoz, un collega attore che ha espresso il suo sgomento e dolore per la scomparsa prematura della donna: “Non posso crederci – ha scritto su X -. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme MAV (I miei adorabili vicini)… Riposa in pace Daniela. Famiglia e amici più cari, vi accompagno nel sentimento”. Una notizia che ha colto impreparati amici, colleghi e fan. L’attrice era da un po’ di tempo lontana dagli schermi. Il suo ultimo lavoro risale al 2014. Si trattava di un video intitolato Amen, diretto da Oskar Salcedo, suo partner nella vita privata e professionale. Restano per il momento sconosciute le cause della morte.

Chi era Daniela Costa

È morta Daniela Costa, aveva 42 anni. Cominciò la carriera da giovanissima, rivelando un notevole talento. Il successo e l’amore del pubblico arrivarono dopo la partecipazione a I Miei adorabili vicini, ma gli appassionati la ricordano per il ruolo in Paso Adelante, popolarissima serie tv spagnola di 84 episodi (173 in Italia), che ha fatto sognare tutti e tutte sulle note e sulle vite complicate degli studenti di danza protagonisti. Creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal nel 2002 fu trasmessa in Italia, su Italia 1, dal 6 settembre 2004 al 22 dicembre 2006. Recentemente inoltre la serie è stata riproposta in streaming su Netflix, rianimando la passione degli affezionati.

Daniela Costa aveva alle spalle una carriera ventennale iniziata nel teatro e continuata nel cinema e in televisione. Sul piccolo schermo è apparsa in serie tv come I miei adorabili vicini, o produzioni spagnole di TeleCinco come El Commissario e Lalola. Al cinema, aveva lavorato per lo più su scenari d’autore, in titoli come Mi chiamo Sara o Non si può avere tutto. Di recente, aveva partecipato a Caleidoscopio, Rendi la tua vita un’opera d’arte, Faraday e Per Elisa.

Daniela Costa aveva poi scelto di allontanarsi dal piccolo schermo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e per chi la ricorda con affetto.

L’addio di Miguel Ángel Muñoz

La notizia è stata data dall’attore Miguel Ángel Muñoz con un post su X. Il sito spagnolo verTele ha contattato l’agenzia dell’attrice, che ha confermato la sua morte chiedendo che venga rispettata la privacy per la sua famiglia. Muñoz aveva condiviso con Daniela Costa l’esperienza ad Un Paso Adelante: “Non posso credere alla vita. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme ‘I miei adorabili vicini’”, ha ricordato l’attore che ha condiviso con la collega anche altri set. “Riposa in pace Daniele Costa. Famiglia e amici più cari, vi sono vicino”. Parole di stima e di sincero affetto, verso una donna mancata a soli 42 anni.