Sofia di Svezia, la prima foto del Royal Baby: il suo nome è Julian

editato in: da

Sofia di Svezia è mamma per la terza volta

Solo qualche giorno fa, Carlo e Sofia di Svezia sono diventati nuovamente genitori: l’annuncio della nascita del loro terzogenito aveva commosso tutti. Ma solo nelle scorse ore la Famiglia Reale ha voluto condividere la prima foto del nuovo arrivato, svelando contemporaneamente il nome scelto per il bimbo.

Il dolcissimo ritratto, pubblicato sul profilo Instagram della Corona, vede il Principino Julian di Svezia sdraiato nella sua culletta e immerso in candide copertine, con gli occhi ben aperti ad ammirare il mondo in questi suoi primissimi giorni di vita. La foto, come si evince dalla didascalia, è stata scattata dal Principe Carlo: provetto fotografo (proprio come Kate Middleton), ha sempre amato immortalare la sua splendida famiglia in bellissime immagini che, solo di tanto in tanto, vengono condivise pubblicamente. Questa è una di quelle occasioni, il momento in cui la Royal Family ha voluto mostrare al mondo l’ultimo nato.

Carlo e Sofia non hanno atteso molto prima di pubblicare la prima foto del bimbo, e in concomitanza hanno rivelato anche il nome: Julian Herbert Folke. Il piccolo è infatti nato lo scorso venerdì 26 marzo 2021 presso il Danderyd Hospital di Stoccolma, lo stesso dove sono venuti al mondo i suoi fratelli maggiori. La Famiglia Reale svedese ha accolto il terzogenito a pochi anni di distanza da Alexander, nato nel 2016, e Gabriel, arrivato l’anno successivo. L’arrivo del piccolo era molto atteso, soprattutto perché la gravidanza della Principessa Sofia era stata rivelata poco dopo la notizia della sua positività al Covid, e aveva suscitato grande preoccupazione nei sudditi.

Ora che il bimbo è nato, però, la gioia è grandissima. L’annuncio del suo nome completo, così come del suo titolo (Duca di Halland), è arrivato mediante un comunicato ufficiale di Re Carlo Gustavo. I genitori hanno scelto per il loro terzogenito un nome piuttosto originale, senza però rinunciare alla tradizione: se Julian non è infatti appartenente alla Casa Reale, Herbert appartiene al nonno materno di Sofia mentre Folke è uno dei nomi del Re stesso. Il Principino Julian è anche settimo in linea di successione al trono di Svezia. Prima di lui ci sono la zia Vittoria e i suoi due figli, papà Carlo e i fratellini Alexander e Gabriel.

Questi primi mesi del 2021 hanno visto nascere ben tre Royal Baby: lo scorso 9 febbraio era infatti venuto alla luce il piccolo August, primogenito della Principessa Eugenia di York, mentre qualche giorno fa è arrivato anche il frettoloso Lucas, terzogenito di Zara Tindall.