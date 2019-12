Edwige Fenech, cosa fa oggi

editato in: da

Regina della commedia sexy all’italiana negli anni ’70 e ’80, Edwige Fenech spegnerà 71 candeline il 24 dicembre. Nata nell’Algeria francese con il cognome di Sfenek da padre maltese e madre italiana, si è trasferita in Francia dopo il divorzio dei genitori. Lì, dopo essere stata notata mentre camminava per la strada, ha esordito nel cinema.

Dopo la partecipazione con un piccolo ruolo alle pellicola Toutes Folles de Lui è arrivata la vittoria al concorso di bellezza Lady France. A questo traguardo hanno fatto seguito diversi altri film. Con il 1972, la vita di Edwige Fenech è cambiata radicalmente.

Risale infatti a quell’anno il suo esordio nelle pellicole del genere commedia sexy all’italiana che la consacrano a sex symbol di fama internazionale (ha posato più volte per la copertina di Playboy). Nel 1985 Edwige Fenech ha debuttato invece in teatro nello spettacolo D’Amore si Muore per la regia di Giuseppe Patroni Griffi.

La Fenech è stata anche conduttrice. Negli anni ’80 è stata infatti al timone di diversi programmi RAI, arrivando, nella stagione 1988 – 1989, a condurre Domenica In. Padrona di casa del Festival di Sanremo nel 1991 e omaggiata da Quentin Tarantino che in suo onore ha chiamato Ed Fenech il personaggio di un celebre film, negli anni ’90 ha iniziato a occuparsi di produzione televisiva e cinematografica.

Da non dimenticare è anche la sua partecipazione a diverse fiction di successo, l’ultima delle quali è È arrivata la Felicità (la Fenech ha interpretato il personaggio della madre del protagonista, portato a sua volta sul piccolo schermo da Claudio Santamaria).

Oggi vive tra l’Italia e gli Stati Uniti con il figlio Ewin, la cui paternità è sempre stata avvolta da un mistero. L’uomo, che ha una compagna di nome Camille, l’ha resa 6 anni fa nonna di una bambina di nome Asia.

Recentemente ricordata con parole bellissime dall’ex compagno Luca Cordero di Montezemolo intervistato da Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, prima di incontrare l’ex Presidente Ferrari – i due sono stati legati per 18 anni – è stata sposata dal 1971 al 1979 con il produttore Luciano Martino, suo pigmalione sul grande schermo.

Come già detto, oggi Edwige Fenech è una nonna felice che, in un’intervista recentemente rilasciata a Repubblica, ha parlato di sé dicendo “Oggi sono quella che alla mia età si definisce ‘una bella signora’, e va bene così”.